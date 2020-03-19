FETÖ'nün sözde subay sorumlusunun örgüt mensuplarıyla telefon trafiği iddianamede

Gaziantep'te FETÖ'nün "TSK yapılanmasında", subaylardan sorumlu "mahrem imam" olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın diğer örgüt mensuplarıyla çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bilgisi yer aldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Mehmet U. hakkında hazırlanan iddianame, 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Mehmet U'nun "Ertuğrul" kod adını kullandığı ifade edilen iddianamede, sanığın "bölge talebe mesulü" görevini yürüttüğü, daha sonra ise subaylardan sorumlu "öğretmen" görevini yaptığı aktarıldı.

Sanık hakkında telefon kayıtlarına da yer verilen iddianamede, sanığın askeri öğrencilerden sorumlu sözde "doktor" B.G. ile 31 defa görüştüğü, Gaziantep'in sözde "zirve eyaleti lise sorumlusu" R.M. ile 164 kez ve askeri öğrenciler sorumlusunun üstünde yer alan sözde "serdoktor" S.Ş. ile de 9 kez görüştüğü bilgisi yer aldı.

İddianamede ifadesine yer verilen eski subay A.S. de sanığın 2008 yılında Gaziantep'te lise seviyesindeki "ışık evlerinin" genel sorumlusu olduğunu anlattı.

A.S, sanıkla örgüt evinde buluştuklarında FETÖ elebaşının kitaplarını okuduklarını, akabinde Kara Harp Okulunu kazandıktan sonra sanığın telefon kulübelerinden kendisini aramasıyla buluştuklarını kaydetti.

İddianamede, "Tüm dosya kapsamında, sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün fikir, eylem ve ideolojisini benimsediği, örgütün diğer yönetici ve üyeleri ile sürekli irtibat kurduğu ve örgütün farklı illerindeki faaliyetlerine iştirak ettiği dikkate alındığında sanığın örgüt üyesi konumunda bulunduğu anlaşılmıştır." denildi.