1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bir profesör virüs kaptığını açıkladı

Acıbadem Hastaesi'nde görevli Profesör, Bülent Tutluoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile, koronavirüs olduğunu duyurdu
 19 Mart 2020 14:46
Yazdır
Bir profesör virüs kaptığını açıkladı

Acıbadem Hastanesi'nde görevli Profesör, Bülent Tutluoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile, koronavirüs olduğunu duyurdu.

İşte Tutluoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj

Pazartesiden beri muhtemel Covid zatürresi nedeniyle hastanede yatıyorum. Hastalanmadan önce günde ortalama 5-6 adet olası Covid vakası görüyordum. Arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre olgu sayısı çok artmış durumda. İnşallah düzelince mücadeleye kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
17 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İşte Türkiye'de koronavirüs hastalarının tutulduğu odalar
20 Mart 2020 08:52		 'Covid-19 kış hastalığıdır' demek için yeterli kanıt yok
19 Mart 2020 20:58
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Yeşim Taşova: Eldiven ve maske takmaya gerek yok
19 Mart 2020 12:15		 İlk koronavirüs vakasına bakan doktor karantinada
19 Mart 2020 10:08
Karantinaya alınma korkusu nedeniyle virüsü gizliyorlar
19 Mart 2020 07:50		 Yeni tip koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar
18 Mart 2020 23:11
Prof.Dr. Engin: Panik, koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırır
18 Mart 2020 20:46		 Koronavirüs ruh sağlığını nasıl etkiliyor?
18 Mart 2020 19:58
Dünya genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 198 bini geçti
18 Mart 2020 12:28		 Uzmandan korkutan uyarı: Sıcaklar salgının yayılmasına engel olmayabilir
18 Mart 2020 09:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:33 - MSB: Sızma girişiminde bulunan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:31 - Uzmanından 'sebze ve meyveleri bol suda yıkayın' önerisi11:23 - Meclis koronavirüsle etkin mücadele ediyor11:20 - Bir ilimizde sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz oldu11:19 - Vatandaşlara 'koronavirüs paniğiyle mağdur olmayın' çağrısı11:18 - Sağlık Bakanlığı kuraları internetten canlı yayınlanacak11:18 - 'Sağlık çalışanları riske en çok maruz kalan kesimi oluşturuyor'11:17 - Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alacağız11:15 - Hakim pozitif çıktı, mahkeme karantinaya alındı11:14 - Bakan Selçuk: Yaşlılara maske dağıtımına başlıyoruz
11:12 - Aytaç Yalman'ın virüsten ölmeden önce bulunduğu ülke ortaya çıktı11:10 - Koronavirüs nedeniyle evde kalanlara 'dijital diyet' önerisi11:09 - Makarnalık buğday üretimi arttı, patates ve soğan stoku yeterli11:08 - İtirafçılar, FETÖ'nün çözülmesine katkı sunuyor11:08 - Koronavirüs endişesi tek kullanımlık plastiklere talebi artırdı11:08 - Koronavirüs ile birlikte Türkiye'de e-ticaret satışları arttı11:06 - MEB, lise öğrencileri için evden katılabilecekleri 3 yarışma düzenledi11:06 - Memur-Sen: Kamu çalışanlarının tamamı idari izinli sayılsın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
AVM'ler önlem için kapılarını kapatıyor
Virüs tedavisinde umut: 79 yaşındaki hasta o ilaçla tedavi edildi
Erdoğan konuştu, Bakan Koca gözyaşlarını tutamadı
Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alacağız
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Cuma namazı açıklaması
Toplantı ve aktiviteler Nisan ayı sonuna kadar ertelendi
Muhterem Nur hayatını kaybetti
Kamu kurumları, nöbetçi memur uygulamasına geçebilir!
Kar yağışı virüsü temizler mi?
Test yapılan her 100 kişiden 8'i pozitif çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bu konuda konuşmak istemiyorum 3
futbolcuların ligler ertelensin talepleri 11
dezenfektan 4
messiah 1
tadı tuzu kalmamak 1
fenerbahçe'nin ilgilendiği spor adamlarının belayı bulması 2
polisle çatışan umreciler 1
şu an çalan şarkı 2
65 yaş üstü kişilere ücretsiz toplu taşımanın kaldırılması 1
corona virüs vaka sayısı 3
SON İLANLAR
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çorum Oğuzlar Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam