Bir profesör virüs kaptığını açıkladı
|19 Mart 2020 14:46
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Acıbadem Hastanesi'nde görevli Profesör, Bülent Tutluoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile, koronavirüs olduğunu duyurdu.
İşte Tutluoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj
Pazartesiden beri muhtemel Covid zatürresi nedeniyle hastanede yatıyorum. Hastalanmadan önce günde ortalama 5-6 adet olası Covid vakası görüyordum. Arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre olgu sayısı çok artmış durumda. İnşallah düzelince mücadeleye kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Pazartesiden beri muhtemel Covid zatürresi nedeniyle hastanede yatıyorum. Hastalanmadan önce günde ortalama 5-6 adet olası Covid vakası görüyordum. Arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre olgu sayısı çok artmış durumda. İnşallah düzelince mücadeleye kaldığımız yerden devam edeceğiz.Bülent Tutluoglu (@BulentTutluoglu) March 19, 2020
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