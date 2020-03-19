İSPARK ve toplu ulaşım sağlık çalışanları için ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni nesil koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarının İSPARK ve toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacağını bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, tüm sağlık çalışanlarının, kimliklerini ibraz ederek İSPARK'a ait yaklaşık 500 noktada bulunan açık, katlı ve yolüstü otoparkları ile İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabileceği belirtildi.

Parklar ve toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma hakkının İBB'nin alacağı yeni bir karara kadar devam edeceği kaydedildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise sosyal medyadan yayınladığı mesajında, "Doktorundan hemşiresine sağlık kurumlarında fedakarca çalışan, gecesini gündüzüne katarak salgın hastalığa karşı mücadele eden tüm sağlık personeline şükran borçluyuz. Sizin çabanız tüm topluma moral ve şifa oluyor, iyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.