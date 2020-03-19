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Belediyelerden yaşlı, engelli ve kronik hastalar için alışveriş hizmeti

Yozgat ve Nevşehir belediyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden dışarı çıkamayan yaşlı, engelli ve kronik hastalara yönelik alışveriş hizmeti sunuyor
 19 Mart 2020 15:20
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Belediyelerden yaşlı, engelli ve kronik hastalar için alışveriş hizmeti

Yozgat ve Nevşehir belediyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden dışarı çıkamayan yaşlı, engelli ve kronik hastalara yönelik alışveriş hizmeti sunuyor.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak koronavirüse karşı tedbirlerini sürdürdüklerini bildirdi.

Kamu kurumları ve toplu yaşam alanlarında dezenfekte çalışması yaptıklarını aktaran Köse, evlerinden çıkamayan engelli, hasta ve yaşlılar ile 60 yaş üzerindeki vatandaşlara alışveriş hizmeti sunulacağını belirtti.

Köse, açıklamasında şu bilgileri verdi:

"60 yaş üzeri hemşehrilerimizin sokağa çıkmasının salgın döneminde riskli olması dolayısıyla önlem olarak alışverişlerini belediye olarak biz yapıp evlerine kadar teslim edeceğiz. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşımız 0354 666 66 66 numaralı çağrı merkezimizi aradığında hemşehrilerimizin temel gıda ihtiyaçlarının listesini ve tutanakla ücretini almak için resmi zabıtamız eşliğinde ekiplerimiz vatandaşlarımızın evlerine gidecek. Alışveriş yapıldıktan sonra fiş ve alışveriş poşetlerini tutanakla hemşehrilerimize teslim edeceğiz."

- Nevşehir

Nevşehir'de de yaşlı, kronik hasta ve engellilerin ihtiyaçlarının giderilmesi için belediye bünyesinde bir ekip oluşturuldu.

Belediyeye telefonla ulaşan vatandaşlar, adreslerini vererek alışveriş için yardımcı ekip talebinde bulunuyor.

Başvuruda belirtilen adrese gelen zabıta ekipleri, alışveriş listesi ve bedelini aldıktan sonra en yakın marketten talep edilen ürünleri alıp teslim ediyor.

Uygulamayla ilgili açıklamada bulunan zabıta komiseri Zeki Tükel, her koşulda mağdur vatandaşlara yardımcı olduklarını, son dönemde tüm dünyada etkili olan koronavirüs nedeniyle sokağa çıkması riskli olan vatandaşların taleplerini karşılamak için çalıştıklarını ifade etti.

Emek Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan 66 yaşındaki Ayşe Başbuğ da kendilerine sunulan hizmetten dolayı yetkililere teşekkür ederek, "Yalnız yaşadığım için başlatılan uygulamayı duydum. Acaba gerçek mi diye denemek için aradım. Apartmandan komşularımız da yardımcı olur ama kimseyi rahatsız etmek istemem. Çok güzel bir hizmet." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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