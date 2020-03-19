1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hülya Avşar: Sokağa çıkmakta fayda var!

Murat Boz'un koronavirüs salgını tedbirlerini hiçe sayarak tepki çeken "Dışarı çıkın" paylaşımının ardından bu kez Hülya Avşar'dan, "Sokağa çıkmakta fayda var" açıklaması geldi.
 19 Mart 2020 15:43
Yazdır
Hülya Avşar: Sokağa çıkmakta fayda var!

Türkiye'de vaka sayısının 191'e yükseldiği koronavirüs salgınına ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın aldığı bir dizi önleme, hala uymayanlar var...

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Murat Boz'un 'Dışarı çıkın' paylaşımını destekler nitelikte bir görüş de ünlü oyuncu Hülya Avşar'dan geldi.

"ÇIKMAYAN DA HATA VAR"

Sokakta muhabirlerin sorularını cevaplayan Avşar, "Bu şekilde çıkmak bana iyi geliyor. Murat'ın sonuna kadar arkasındayım. Sokağa çıkmakta fayda var, çıkmayan da hata var. Ben yürüyüş yapmadığım zaman daha çok hasta olacağımı düşünüyorum." diye konuştu.

ERDOĞAN'DAN EVİNİZDE KALIN ÇAĞRISI

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye'ye seslenerek işi olmayanın dışarı çıkmaması istemişti.

Erdoğan, işe gidenlerin de mesaisinin ardından evine dönmesi gerektiğini söylemişti.

MURAT BOZ DA AYNISINI SÖYLEMİŞTİ

Şarkıcı Murat Boz da geçtiğimiz günlerde, takipçilerine yaptığı dışarı çıkın çağrısıyla tepki çekmişti. Boz, "Zor günlerden geçiriyor olabiliriz. Ama kendimizi eve hapsetmemeliyiz. Hava güzel olduğu için dışarı çıktım. Sporumu açık havada yapacağım. Siz de çıkın, evde durmayın, sporunuzu yapın. Hava güzel. Moral bozmayın. Millet olarak zor günleri atlatacağız." demişti.

Hülya Avşar: Sokağa çıkmakta fayda var

Sonrasında bir video daha yayınlayan Boz, yanlış anlaşıldığını savunmuştu.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yalın'dan evden çıkamayan hayranlarına konser
18 Mart 2020 21:20		 Murat Boz'dan koronavirüs uyarısı: Evde durmayın
17 Mart 2020 20:40
Milli Mücadelenin Ateşi bir kez daha yanacak!
16 Mart 2020 17:03		 Yurt dışından dönen Necati Şaşmaz ile eşi arasında 14 gün kavgası
16 Mart 2020 16:00
İşte koronavirüse yakalanan ünlü isimler
14 Mart 2020 23:02		 Şeyma Subaşı TBMM'de gündem oldu
14 Mart 2020 16:59
Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi ile ilgili İçişleri Bakanlığı harekete geçti
13 Mart 2020 18:13		 Şeyma Subaşı'nın sevgilisi kurala uymuyor, ikisi de virüs kapmış olabilir
13 Mart 2020 16:00
Fatih Portakal'dan koronavirüs teşekkürü
11 Mart 2020 18:31		 Kanal D'de bir dizi daha final yapıyor
08 Mart 2020 20:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:33 - MSB: Sızma girişiminde bulunan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:31 - Uzmanından 'sebze ve meyveleri bol suda yıkayın' önerisi11:23 - Meclis koronavirüsle etkin mücadele ediyor11:20 - Bir ilimizde sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz oldu11:19 - Vatandaşlara 'koronavirüs paniğiyle mağdur olmayın' çağrısı11:18 - Sağlık Bakanlığı kuraları internetten canlı yayınlanacak11:18 - 'Sağlık çalışanları riske en çok maruz kalan kesimi oluşturuyor'11:17 - Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alacağız11:15 - Hakim pozitif çıktı, mahkeme karantinaya alındı11:14 - Bakan Selçuk: Yaşlılara maske dağıtımına başlıyoruz
11:12 - Aytaç Yalman'ın virüsten ölmeden önce bulunduğu ülke ortaya çıktı11:10 - Koronavirüs nedeniyle evde kalanlara 'dijital diyet' önerisi11:09 - Makarnalık buğday üretimi arttı, patates ve soğan stoku yeterli11:08 - İtirafçılar, FETÖ'nün çözülmesine katkı sunuyor11:08 - Koronavirüs endişesi tek kullanımlık plastiklere talebi artırdı11:08 - Koronavirüs ile birlikte Türkiye'de e-ticaret satışları arttı11:06 - MEB, lise öğrencileri için evden katılabilecekleri 3 yarışma düzenledi11:06 - Memur-Sen: Kamu çalışanlarının tamamı idari izinli sayılsın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
AVM'ler önlem için kapılarını kapatıyor
Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alacağız
Virüs tedavisinde umut: 79 yaşındaki hasta o ilaçla tedavi edildi
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Cuma namazı açıklaması
Erdoğan konuştu, Bakan Koca gözyaşlarını tutamadı
Toplantı ve aktiviteler Nisan ayı sonuna kadar ertelendi
Muhterem Nur hayatını kaybetti
Kamu kurumları, nöbetçi memur uygulamasına geçebilir!
Kar yağışı virüsü temizler mi?
Test yapılan her 100 kişiden 8'i pozitif çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bu konuda konuşmak istemiyorum 3
sokağa çıkma yasağı 1
murat boz'un sokağa çıkın çağrısı 5
fenerbahçe'nin ilgilendiği spor adamlarının belayı bulması 2
altında sert düşüş yaşanması 11
18.03.2020 cumhurbaşkanı erdoğanın açıklamaları 1
corona virüs vaka sayısı 3
temel reis 3
futbolcuların ligler ertelensin talepleri 11
euro 2020'nin 2021'e ertelenmesi 3
SON İLANLAR
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çorum Oğuzlar Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam