Bakan Koca açıkladı: Şehir hastaneleri büyük bir katkı sağlayacak

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Erdoğmuş, corona virüse karşı alınan tedbirler bağlamında milletvekillerinden oturum mesafelerine dikkat edilmesini istedi. Erdoğmuş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın corona virüs hakkında Meclis'i bilgilendireceğini söyledi.

Daha sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuşmasına başladı. Koca şunları söyledi:

"Karşı karşıya olduğumuz tehdit şartlarında bütün enerji bu tehdidin kendisine yöneltilmelidir. Milletimiz yapıcı yaratıcı katkılar bekliyor. Yüce Meclis kritik önemde pek çok olayla karşı karşıya kaldı. Burada bütün konuşmalardan sonra kurulacak özet cümlesi enerji dolu bir cümle olacaktır. Mücadelenin ilk şartı başarı motivasyondur."

''SALGININ MERKEZİ AVRUPA'YA KAYDI''

Mart 2020 başı itibarıyla salgının hızı Çin'de yavaşlarken salgının merkesi Avrupa'ya kaydı. Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan etmiştir. Hastalık esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır.

''ÖLÜM HIZI YÜZDE 3,8''

Kuluçka süresi asgari 2 azami 14 gün olmakla birlikte ortalama 6 gün olarak tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre ölüm hızı yüzde 3,8 olarak bildirilmiştir.

"Umreden gelen vatandaşlarımız önce evlerinde pozitif vaka görüşmesinden sonra yurtlarda izole edildi. Toplamda 20 ülkeye uçuş yasağı uyguluyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün güvence olarak gördüğü 2 nokta var. Biri kapsamlı sağlık sistemi ve güçlü bir liderliktir. Uydurma haberler ahlak sınırları dışındadır.

Hastalığın ülkemizde yayılarak bir salgın halini alması halinde toplam 25 bin 466 erişkin yoğun bakım kapasitesi var.

Hastanelerimizde toplam 99 bin 797 hasta odamız tek kişilik olup, gerektiğinde izolasyon ya da yoğun bakım yatağı olarak kullanılmaya uygundur.

Şehir hastanelerimiz bu konuda önemli bir katkı sağlamıştır. Fiziki ve teknolojik alt yapı açısından olası kötü senaryolara karşı hazırız. "