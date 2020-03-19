YÖK'ten, Diploma Denklik İşlemleri Hakkında Duyuru
YÖK'ten, Diploma Denklik İşlemleri Hakkında Duyuru
|19 Mart 2020 15:53
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YÖKJ'TEN YAPILAN AÇIKLAMA
Diploma Denklik İşlemleri Hakkında Duyuru
1. Kurulumuzda yapılan Denklik otomasyon çalışmalarının entegrasyonu nedeniyle Denklik Başvuru İşlemleri geçici bir süre sadece online olarak e-devlet ve web sayfası üzerinden yapılacaktır.
2. Eksik evrak talep edilen başvuru sahipleri eksik evraklarını sadece posta yoluyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı Bilkent/ANKARA adresine göndereceklerdir.
3. Okul Tanıma yazıları sadece e-devlet üzerinden alınacaktır.
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