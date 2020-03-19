Honda Türkiye üretimini geçici bir süre durdurma kararı aldı
|19 Mart 2020 15:56
|Yazdır
Honda Türkiye, Kocaeli Şekerpınar'daki üretim operasyonlarının geçici olarak askıya alınacağını bildirdi.
Honda Türkiye, bugün çalışanlarına ve tedarikçilerine, koronavirus (kovid-19) salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar'daki üretim operasyonlarının geçici olarak askıya alınacağını duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; fabrikasındaki üretim 23 Mart 2020'den itibaren askıya alınacak. Bu karar, tedarik zincirlerinde yaşanan zorlukların sonucunda alındığı belirtildi.
Ayrıca; şu anki planın 6 Nisan 2020 tarihinde üretimi yeniden başlatmak üzerine kurulduğu bildirilirken, bu durumun hükümet kararları, sağlık otoritelerinin tavsiyeleri ile piyasa ve tedarik koşullarına bağlı olarak yeniden gözden geçirileceği ve duruma göre değerlendirileceği belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Koronavirüs ile birlikte Türkiye'de e-ticaret satışları arttı
20 Mart 2020 11:08
|Takviye ürünlere talep arttı
20 Mart 2020 09:40
|Konyalı eczacıdan koronavirüse şeffaf brandalı önlem
20 Mart 2020 09:13
|AVM'ler önlem için kapılarını kapatıyor
20 Mart 2020 09:08
|Kepenkler iniyor... Evinizde kalın!
20 Mart 2020 08:05
|Koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatan markaların sayısı artıyor
19 Mart 2020 17:40
|Koronavirüsten önce yatay olan masalar dikey oldu
19 Mart 2020 16:39
|Emekli promosyonları ile ilgili önemli karar
19 Mart 2020 14:19
|Bankalardan konoravirüs önlemi... ATM'den para çekme limiti artırıldı
19 Mart 2020 13:02
|Boyner ve YKM mağazaları geçici olarak kapandı
19 Mart 2020 12:49