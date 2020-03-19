Ülkelerin yaptığı Koronavirüs test sayıları

OurWorldinData ülkelerin yaptığı koronavirüs test sayılarını yayımladı.

Yayımlanan verilere göre en çok test yapan ülke, virüsü dünyaya yayan Çin oldu. Çin 320 bin test sayısı ile en çok test yapan ülke oldu.

Çin'i, 286 bin test sayısıyla Güney Kore, 148 bin test sayısıyla İtalya, 125 bin test sayısıyla BAE, 116 bin test sayısıyla Rusya, 50 bin test sayısıyla İngiltere, 41 test sayısıyla ABD takip ediyor.

Türkiye ise, 10 bin test sayısıyla Fransa'dan sonra geliyor