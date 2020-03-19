Bakan Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yarın AA Editör Masası'na konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak
|19 Mart 2020 16:59
|Yazdır
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Selçuk, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Selçuk'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Selçuk: Alt kesime 2 milyarlık yardım yapacağız
20 Mart 2020 11:30
|'Tedbire tevessül için bu cuma fiilen camilere gidemiyoruz'
20 Mart 2020 10:44
|Erdoğan'ın AVM'lerin kapatılmasına dair görüşü
20 Mart 2020 10:41
|Bosna Hersek, Türkiye'den yardım istedi
20 Mart 2020 09:57
|Erdoğan konuştu, Bakan Koca gözyaşlarını tutamadı
20 Mart 2020 08:24
|'Herkes kendi OHAL'ini ilan etsin'
20 Mart 2020 08:00
|Tutukluların da tutuksuz yargılamasının önü açılacak
20 Mart 2020 07:36
|Mahkumlara 'virüs' tahliyesi haftaya TBMM'de
20 Mart 2020 06:50
|TBMM'de kabul edilen iki kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
20 Mart 2020 04:52
|Kalın: Yeni vakalar bizi paniğe ve karamsarlığa sevketmemeli
20 Mart 2020 03:36