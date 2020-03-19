Spor Bakanı, liglerin ertelendiğini açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in ertelendiğini açıkladı.

Corona virüs nedeniyle Süper Lig'de erteleme kararı çıktı! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Futbol, Basketbol, Voleybol Federasyonları'nın Başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ile yaptığı toplantının ardından liglere süresiz ara verildiğini açıkladı.

Süper Lig ile beraber basketbol ve voleybol ligleri de ertelendi.

Kasapoğlu, toplantı sonrasında şu sözleri kullandı;

Koronavirüs salgını ile ilgili mücadelemiz devam ediyor. Türkiye olarak salgın ilk çıktığı andan itibaren hızlı ve etkili önlemler alan ülkelerden biriyiz. Sağlık Bakanlığımıza bağlı bir operasyon merkezi ve Bilim Kurulu önemli bir rehber. Olası senaryoları takip eden ve önlemleri alan kurumlarımız var. Devletimiz elinden gelen tüm önlemleri hızlı ve koordine bir şekilde almaya devam ediyor. İnşallah bu salgından millet ve devlet olarak üstesinden geleceğiz. 14 günlük karantina süreci konusundaki tedbirlere uyulması önemli.

Ülke genelinde bulunan yurtlarımızın karantina tedbirleri açısından önemi var. 14 şehirde 35 yurdumuzu sağlık bakanlığımıza açtık. Öğrencilerimiz tatil döneminde evlerine gitmeyi tercih etti. Bu dönemde onlardan para almadık. Bu sürece katılan herkese teşekkürü borç biliyorum.

''UYGULAMALARI HIZLI BİR ŞEKİLDE ALIYORUZ''

Koronavirüs bütün dünyada en çok etkilediği alanlardan birisi de spor. Salgının kontrol altına alınamadığı ülkelerde spor faaliyetleri durdurulmuş durumda. UEFA da EURO 2020'yi 2021'e erteledi. İstanbul'da bütün bir gayretle hazırlandığımız Şampiyonlar Ligi finalinin de ileri bir tarihe alınması kararı verildi. Biz de her birimimizle hızlı bir yardımlaşma içerisindeyiz. Uygulamaları hızlı bir şekilde alıyoruz.

''SON 18 YILDA GELDİĞİMİZ YER BELLİ''

Bu toplantı bizim için önemliydi. Federasyon başkanlarımıza ve katılan diğer başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizim amacımız Türk sporunun bugününü ve yarınını kurgulamak. Son 18 yılda sporda geldiğimiz yer belli. Bu sürecin bizi bir irtifa kaybına sevk etmemesini istiyoruz. Aksine derlenip toparlanma anlamında bu süreci iyi geçirmek istiyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı'nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir.

''ERTELEME KARARI VERDİK''

Bugün futbol, Voleybol, basketbol federasyonlarımız ve Kulüpler Birliği başkanlarımızla yaptığımız toplantıda liglerimiz için erteleme kararı verdik. Umarım bu süreci daha iyi geçirir ve güçlenerek çıkarız.

Erteleme süresi boyunca sporcularımızın sağlığı bizim için çok önemli. Bunlar için gereken tedbirleri almak durumundayız. Yabancı sporcuların yurt dışı konularına hassasiyet gerekiyor. Başkanlarımızla bunu konuştuk. 14 gün karantina süreçlerini ciddi şekilde takip edeceklerini söylediler.

TARİH ÇALIŞMALAR SONUCUNDA BELLİ OLACAK

Nihat Özdemir'in konuşmasından öne çıkanlar,

'' Tarhilerin ise yapacağımız çalışmalar sonucunda belli olacağını da duyurmak isteriz. Bir çalışma grubu oluşturarak bundan sonraki programımızı oluşturacağız.