İdlib ve Bahar Kalkanı harekat bölgesinde iki asker şehit
|19 Mart 2020 17:12
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Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Suriye'nin İdlip bölgesinde görev yapan hemşehrimiz, Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir (25) şehit olmuştur. Kahraman Mehmetciğimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Milletimizin Başı Sağolsun." denildi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş milletvekili Mahir Ünal da şehit haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ünal, "Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki Muhanbal kasabasında gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehadete ulaşan hemşehrimiz Piyade Uzman Onbaşı Oğuz Taş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" mesajını paylaştı.
Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki Muhanbal kasabasında gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehadete ulaşan hemşehrimiz Piyade Uzman Onbaşı Oğuz Taşa Allahtan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.Mahir Ünal (@mahirunal) March 19, 2020
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