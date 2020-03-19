Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|19 Mart 2020 17:14
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,4590
|6,4600
|6,5350
|6,5360
|Avro
|7,0500
|7,0510
|7,0610
|7,0620
|Sterlin
|7,6110
|7,6490
|7,5860
|7,6240
|İsviçre Frangı
|6,6780
|6,7110
|6,6870
|6,7210
|ANKARA
|ABD Doları
|6,4350
|6,4850
|6,5250
|6,5750
|Avro
|7,0200
|7,0800
|7,0450
|7,1050
|Sterlin
|7,5100
|7,6770
|7,4840
|7,7500
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