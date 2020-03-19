Çankırı Valiliğinden 'koronavirüs' açıklaması

Çankırı Valiliği, kentte şu ana kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılan 10 kişiden 7'sinin sonuçlarının negatif çıktığını, 3 kişinin sonuçlarının beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla mücadelenin Türkiye'de aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Çankırı'da, salgın nedeniyle gerçeği yansıtmayan, asılsız, paniğe ve endişeye yol açacak söylentilerin yayıldığının görüldüğüne işaret edilerek şu ifadeler kullanıldı:

"İlimizde bugüne kadar 10 şüpheli vakadan numune alınmış, 7'sinin sonucu negatif çıkmış, 3'ünün sonucu beklenmektedir. Şu ana kadar koronavirüs tanısı konulmuş vaka bulunmamaktadır. Konuyla ilgili resmi bilgilere itibar edilmelidir, bu konuda her gün saat 16.00'da Valiliğimiz sitesinden güncel duyuru yapılacaktır."