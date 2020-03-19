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Sayıştay Başkanlığında boş bulunan 5 üyelik için seçim yapıldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sayıştayın, açık bulunan 5 üyelik için TBMM Başkanlığına gönderdiği Tezkereyi görüştü
 19 Mart 2020 17:36
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Sayıştay Başkanlığında boş bulunan 5 üyelik için seçim yapıldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sayıştayın, açık bulunan 5 üyelik için TBMM Başkanlığına gönderdiği Tezkereyi görüştü.

Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfü Elvan başkanlığında toplandı. Basına kapalı yapılan toplantıda, önce Sayıştay üyeliği seçimleri için Ön Seçim Geçici Komisyonu belirlendi.

Tezkerede, 4'ü Sayıştay, 16'sı ise diğer adaylar kontenjanından olmak üzere toplam 20 adayın ismi Komisyona bildirildi. Ön Seçim Geçici Komisyonunda bu 20 adayın ismi yapılan seçimlerle 10'a indirildi.

Sayıştay ve diğer aday kontenjanından seçilen adayların isimleri şöyle:

"Hasan Karaman, Cengiz Kılıç, Ahmet Avşar, Murat Aygün, Gazi Çalgan, Davut Karataş, Mahmut Kocameşe, Muhiddin Şahin, Mehmet Tuntaş, Meltem Yılmaz Yönter."

Bu adaylar arasında daha sonra TBMM Genel Kurulu'nda gizli oyla seçim yapılacak ve Sayıştayın yeni 5 üyesi belirlenecek.
Anadolu Ajansı
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