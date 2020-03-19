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YKS geç başvuru süresi uzatıldı

ÖSYM resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada YKS başvuru süresinin 20 Mart'a kadar uzatıldığını duyurdu
 19 Mart 2020 17:38
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YKS geç başvuru süresi uzatıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) geç başvuruları 20 Mart'a kadar uzatıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 18-19 Mart olarak açıklanan 2020-YKS geç başvuru günleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dolayısıyla 20 Mart saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 20 Mart mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri sisteminden "https://ais.osym.gov.tr" 20 Mart saat 23.59'a kadar geç başvurularını yapabilecek.

Memurlar.Net
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