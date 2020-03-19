YKS geç başvuru süresi uzatıldı
ÖSYM resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada YKS başvuru süresinin 20 Mart'a kadar uzatıldığını duyurdu
|19 Mart 2020 17:38
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) geç başvuruları 20 Mart'a kadar uzatıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 18-19 Mart olarak açıklanan 2020-YKS geç başvuru günleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dolayısıyla 20 Mart saat 23.59'a kadar uzatıldı.
Adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 20 Mart mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri sisteminden "https://ais.osym.gov.tr" 20 Mart saat 23.59'a kadar geç başvurularını yapabilecek.
2020-YKS Adaylarımızın Dikkatine! https://t.co/kZFouathPl pic.twitter.com/fCh01VXxvsÖSYM (@OSYMbaskanligi) March 19, 2020
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