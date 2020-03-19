1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Canan Kaftancıoğlu'ndan kira kampanyası

Canan Kaftancıoğlu, kiracısından iki ay boyunca para almayacağını duyurarak kampanya başlattı.
 19 Mart 2020 17:36
Yazdır
Canan Kaftancıoğlu'ndan kira kampanyası

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınının Türkiye'ye de sıçraması sonucu 2 kişi ölürken vaka sayısı 191'e yükseldi.

Salgının yayılımına karşı okullar, kafeler, kahvehaneler, müzeler kütüphaneler, dernek binaları, eğlence merkezleri kapatıldı. Çok sayıda iş yeri, marka ve mağazalarını kapattığını açıkladı.

Koronavirüs salgının hayatı durdurduğu Türkiye'de, yaşanacak sorunların önüne geçmek için dayanışma çağrıları da yapılmaya başlandı.

KİRACINDAN PARA ALMA

Bu kapsamda CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da kişisel Twitter hesabından bir kampanya başlatarak açıklama yaptı.

Kaftancıoğlu şunları söyledi:

"Birbirimizi ekonomik olarak da koruyacak ve anlayacak çözümü de yine birlikte bulacağız.. Kirada 1 evim var 2 ay boyunca kira almayacağım Kirada evin varsa ve ihtiyacın yoksa sen de alma Kiracının senden daha çok ihtiyacı olabileceğini unutma."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
47 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Selçuk: Alt kesime 2 milyarlık yardım yapacağız
20 Mart 2020 11:30		 'Tedbire tevessül için bu cuma fiilen camilere gidemiyoruz'
20 Mart 2020 10:44
Erdoğan'ın AVM'lerin kapatılmasına dair görüşü
20 Mart 2020 10:41		 Bosna Hersek, Türkiye'den yardım istedi
20 Mart 2020 09:57
Erdoğan konuştu, Bakan Koca gözyaşlarını tutamadı
20 Mart 2020 08:24		 'Herkes kendi OHAL'ini ilan etsin'
20 Mart 2020 08:00
Tutukluların da tutuksuz yargılamasının önü açılacak
20 Mart 2020 07:36		 Mahkumlara 'virüs' tahliyesi haftaya TBMM'de
20 Mart 2020 06:50
TBMM'de kabul edilen iki kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
20 Mart 2020 04:52		 Kalın: Yeni vakalar bizi paniğe ve karamsarlığa sevketmemeli
20 Mart 2020 03:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:34 - Gelir olarak en alt kesime 2 milyar TL yardım yapılacak'11:33 - MSB: Sızma girişiminde bulunan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:31 - Uzmanından 'sebze ve meyveleri bol suda yıkayın' önerisi11:30 - Bakan Selçuk: Alt kesime 2 milyarlık yardım yapacağız11:23 - Meclis koronavirüsle etkin mücadele ediyor11:20 - Bir ilimizde sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz oldu11:19 - Vatandaşlara 'koronavirüs paniğiyle mağdur olmayın' çağrısı11:18 - Sağlık Bakanlığı kuraları internetten canlı yayınlanacak11:18 - 'Sağlık çalışanları riske en çok maruz kalan kesimi oluşturuyor'11:17 - Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alacağız
11:15 - Hakim pozitif çıktı, mahkeme karantinaya alındı11:12 - Aytaç Yalman'ın virüsten ölmeden önce bulunduğu ülke ortaya çıktı11:10 - Koronavirüs nedeniyle evde kalanlara 'dijital diyet' önerisi11:09 - Makarnalık buğday üretimi arttı, patates ve soğan stoku yeterli11:08 - İtirafçılar, FETÖ'nün çözülmesine katkı sunuyor11:08 - Koronavirüs endişesi tek kullanımlık plastiklere talebi artırdı11:08 - Koronavirüs ile birlikte Türkiye'de e-ticaret satışları arttı11:06 - MEB, lise öğrencileri için evden katılabilecekleri 3 yarışma düzenledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
AVM'ler önlem için kapılarını kapatıyor
Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alacağız
Virüs tedavisinde umut: 79 yaşındaki hasta o ilaçla tedavi edildi
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Cuma namazı açıklaması
Erdoğan konuştu, Bakan Koca gözyaşlarını tutamadı
Toplantı ve aktiviteler Nisan ayı sonuna kadar ertelendi
Muhterem Nur hayatını kaybetti
Kamu kurumları, nöbetçi memur uygulamasına geçebilir!
Kar yağışı virüsü temizler mi?
Test yapılan her 100 kişiden 8'i pozitif çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
18.03.2020 cumhurbaşkanı erdoğanın açıklamaları 1
vaka sayısı binleri geçti 3
corona virüs vaka sayısı 3
öfke 1
euro 2020'nin 2021'e ertelenmesi 3
18.03.2020 corona virüsü toplantısı 1
messiah 1
dezenfektan 4
murat boz'un sokağa çıkın çağrısı 5
pimapen 1
SON İLANLAR
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çorum Oğuzlar Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam