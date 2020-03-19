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Koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatan markaların sayısı artıyor

Tüm dünyayı etkisi altına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mağazalarını kapatan markalara, bugün yenileri eklendi.
 19 Mart 2020 17:40
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Koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatan markaların sayısı artıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'den de 2 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok marka, mağazalarını kapatma kararı verdi.

Dün akşam saatlerinde mağazalarını kapatma kararı veren Kiğılı, Mudo, Beymen, İpekyol, Yargıcı, Mavi, Boyner, YKM, Vakko, Faik Sönmez, M&S, D'S Damat, AYVA, Roman, Çift Geyik Karaca, Twigy, Desa, Sarar, Burberry, Sportife, Superstep, Gant, Nautica, Lacoste, Adl, Network, Calvin Klein, Adidas, Tommy Hilfiger, HD İskender, Pidem, Toyzz Shop, Chakra, Ikea ve Decathlon gibi markalara bugün yenileri eklendi.
Memurlar.Net
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