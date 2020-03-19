1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Uzaktan eğitim' için çekimler başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Pazartesi günü başlayacak 'uzaktan eğitim' için Ankara ve İstanbul'da hazırlıklarını sürdürüyor. Ankara'daki okulda ders konuları belirlenip, dijital ortama aktarılırken, İstanbul'daki okulda da sınıflar stüdyoya dönüştürülerek, TRT iş birliğinde çekimler yapılıyor.
 19 Mart 2020 17:55
Yazdır
'Uzaktan eğitim' için çekimler başladı

İlk ve orta dereceli okullarda Nisan ayı ara tatili, corona virüs tedbirleri kapsamında öne çekildi. 16 Mart'ta başlayan 1 haftalık tatilin ardından öğrenciler için 23 Mart Pazartesi gününden itibaren 'uzaktan eğitim' ile ders başı yapacak. Öğrenciler için ders zili bu defa ekran başında çalacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 23-27 Mart tarihleri arasında evlerinde ekran başına geçerek, TRT ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitim görecek.

20'ŞER DAKİKALIK VİDEOLAR

Okullardaki eğitim sürecinin aksamaması için devreye alınan uzaktan eğitim döneminde tüm dersler 20'şer dakikalık videolar şeklinde yayınlanacak. İlkokullar ve ortaokullar için ilk dersler Türkçe-Matematik, liseler için Türk Dili Edebiyatı, Matematik ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi olarak planlandı. Bakanlık uzaktan eğitim ile ilgili ders içeriklerini oluşturmak ve oluşturulan içerikleri ekrandan öğrencilere anlatmak üzere alanlarında uzman branş öğretmenleri arasında görev bölümü yaptı. Uzaktan eğitim içerikleri, Ankara İMKB Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu'nda öğretmenler tarafından hazırlanıyor. Öğretmenler, ders konularını dijital ortama uyarlıyor.

6 SINIF STÜDYOYA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

4'ncü sınıfa kadar olan öğrencilerin ders çekimleri ise İstanbul'da Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştiriliyor. TRT ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yapılan çekimler için 6 sınıf stüdyoya dönüştürüldü. 25 kişilik reji ekibi ile anlatılacak derslerin çekimleri gerçekleştiriliyor.

MÜFREDAT DİJİTAL ORTAMA AKTARILIYOR

Ankara'daki okulda görev yapan Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nden Sınıf Öğretmeni Burcu Saylam, öğrencilerin eğitiminin aksamaması ve müfredatın uzaktan eğitime uyarlanması için özverili bir çalışma yürüttüklerini söyledi. İlk ve orta dereceli okulların müfredatında bulunan her ders için ayrı hazırlık yaptıklarını anlatan Saylam, "Konuların dijital versiyona aktarılmasını yapıyoruz. Görseller, etkinlikler yine öğrenci düzeyine uygun olarak hazırlanıyor. Burada öğretmenlerimiz sunum şeklinde öğrenciye nasıl aktaracağını düşünerek bütün detaylarıyla konuları, ders kitaplarımız, müfredatımız öncelik alınarak bunu dijital versiyonuyla ekrana aktarılacak şekle getiriyoruz. Sınıf ortamında öğrenci kendisini hiç uzakta hissetmeden eğitimini alacak. Karşısında öğrenci varmış gibi, konularımızı yine aynı şekilde ekrandan yansıtıyoruz. Öğrencimiz nerede kaldıysa bizler de ona göre hazırladık bütün içerikleri, aynen o şekilde devam edecek konular" dedi.

'TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİK'

İstanbul'da çekimlerin yapıldığı okulda görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı İzleme Değerlendirme Daire Başkanı Songül Koçar da çalışmalar hakkında bilgi verdi. Koçar, "Öğrencilerimiz bu süreçte eğitim ve öğretimden geri kalmamaları için tüm hazırlıklarımızı hem Ankara'da hem de İstanbul'da devam ettiriyoruz. Tüm imkanları seferber ederek öğrencilerimizin derslerine kaldıkları yerden devam edecekleri çalışmayı başlattık. Bu çalışmaların tüm ayrıntılarını velilerimizle paylaşıyoruz. Hangi saat diliminde, hangi öğrencinin hangi dersi dinleyeceğini duyuracağız. TRT ile çok ciddi bir iş birliği içindeyiz. Farklı kanallarla da planlamamız var. Öğrenciler izleyebildikleri takdirde derslerden yararlanacaklar. Ancak öğrenciler dersi kaçırdığı zaman ya da aynı hane içerisinde birkaç tane öğrenci varsa farklı kanallardan, internet ortamından EBA'dan derslerini takip edebilecekler" dedi.

DERSLER 15-20 DAKİKA SÜRECEK

Derslerin öğrencilerin dikkat düzeylerinin dikkate alınarak hazırlandığı ve çekildiğini söyleyen Koçar, "İki haftalık süre içerisinde hangi derslerimiz varsa önce içerikleri hazırlanıyor ve çekimlerini tamamlıyoruz. Öğrencilerimiz sınıfta olduğu gibi olmayacak burada. Öğrencilerimizin dikkat seviyelerini de göz önünde bulundurarak derslerimizi uygun olduğunca öğrencilerimize uygun olarak planladık. 15-20 dakikalık dersler hazırladık. Öğrencilerimizin ders aralarında da aktiviteler yapacağı sunumlar olacak. Hem sosyal yönden hem zihinsel yönden gelişimlerini desteklemeye çalışacağız" diye konuştu.

Koçar, velilere de tavsiyelerde bulunarak, "Velilerimizden ders saati süresi içerisinde ekran başında ya da hangi kanalda takip ediyorsa öğrencilerin orada olmasını sağlamalarını istiyoruz. Bol bol kitap okumalarını dinlenmelerini ve kendi kişisel gelişimlerine uygun aktiviteleri yapmalarını ve kitap okumalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

EBA TV uzaktan eğitim programı yayın akışı belli oldu
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB, lise öğrencileri için evden katılabilecekleri 3 yarışma düzenledi
20 Mart 2020 11:06		 EBA TV uzaktan eğitim programı yayın akışı belli oldu
19 Mart 2020 12:01
Uzaktan eğitimin ders ve teneffüs süreleri belli oldu
19 Mart 2020 11:53		 Bakan Selçuk'tan tatilin uzatılması hakkında açıklama
19 Mart 2020 11:16
MEB, 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitime başlayacak
19 Mart 2020 11:10		 Meslek liseleri tek kullanımlık çatal-bıçak üretecek
19 Mart 2020 09:18
Mezunlar da EBA Akademi'den yararlanmak istiyor
19 Mart 2020 00:04		 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
18 Mart 2020 18:43
Okullar arası yarışmalarda görevlendirilen öğretmenlere ek ders ücreti verilecek
18 Mart 2020 17:18		 MEB velilere yönelik EBA tanıtım videosu hazırladı
18 Mart 2020 16:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:34 - Gelir olarak en alt kesime 2 milyar TL yardım yapılacak'11:33 - MSB: Sızma girişiminde bulunan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:31 - Uzmanından 'sebze ve meyveleri bol suda yıkayın' önerisi11:30 - Bakan Selçuk: Alt kesime 2 milyarlık yardım yapacağız11:23 - Meclis koronavirüsle etkin mücadele ediyor11:20 - Bir ilimizde sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz oldu11:19 - Vatandaşlara 'koronavirüs paniğiyle mağdur olmayın' çağrısı11:18 - Sağlık Bakanlığı kuraları internetten canlı yayınlanacak11:18 - 'Sağlık çalışanları riske en çok maruz kalan kesimi oluşturuyor'11:17 - Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alacağız
11:15 - Hakim pozitif çıktı, mahkeme karantinaya alındı11:12 - Aytaç Yalman'ın virüsten ölmeden önce bulunduğu ülke ortaya çıktı11:10 - Koronavirüs nedeniyle evde kalanlara 'dijital diyet' önerisi11:09 - Makarnalık buğday üretimi arttı, patates ve soğan stoku yeterli11:08 - İtirafçılar, FETÖ'nün çözülmesine katkı sunuyor11:08 - Koronavirüs endişesi tek kullanımlık plastiklere talebi artırdı11:08 - Koronavirüs ile birlikte Türkiye'de e-ticaret satışları arttı11:06 - MEB, lise öğrencileri için evden katılabilecekleri 3 yarışma düzenledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
AVM'ler önlem için kapılarını kapatıyor
Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alacağız
Virüs tedavisinde umut: 79 yaşındaki hasta o ilaçla tedavi edildi
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Cuma namazı açıklaması
Erdoğan konuştu, Bakan Koca gözyaşlarını tutamadı
Toplantı ve aktiviteler Nisan ayı sonuna kadar ertelendi
Muhterem Nur hayatını kaybetti
Kamu kurumları, nöbetçi memur uygulamasına geçebilir!
Kar yağışı virüsü temizler mi?
Test yapılan her 100 kişiden 8'i pozitif çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
polisle çatışan umreciler 1
18.03.2020 corona virüsü toplantısı 1
iran'a yapılan corona virüs yardımı 1
sokağa çıkma yasağı 1
euro 2020'nin 2021'e ertelenmesi 3
tv bilgi yarışmaları 1
65 yaş üstü kişilere ücretsiz toplu taşımanın kaldırılması 1
alevileri bir otele tıkıp yakabilirsin 4
dezenfektan 4
altında sert düşüş yaşanması 11
SON İLANLAR
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çorum Oğuzlar Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam