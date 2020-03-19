Sivas'ta Taylandlı turist kafilesi şaşkınlığı
|19 Mart 2020 18:04
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İlçe merkezinde turuncu renkli yöresel kıyafetleri içinde tek sıra halinde yürüyen bir kafile dikkat çekti. Kim olduğunu bilmeyen ilçe sakinleri, bu kişileri Çinlilere benzetti. Birçok kişinin meraklı bakışları altında yürüyen turistler etrafı selamladı.
İlçede bazı kişilerin 'koronavirüs' yayabilirler endişesi ve sosyal medya paylaşımları üzerine, turistlerin konakladığı otelin yetkilisi açıklama yaptı. Otel yetkilisi Serhat Güven, "Son 2 gündür ilçemiz caddelerinde görülen Tayland vatandaşı olan turistler, işletmemizde konaklamışlardır.
Otelimize giriş yaptıkları an itibariyle Suşehri Kaymakamlığı'na bilgi verilerek Suşehri Toplum Sağlığı merkezi ile koordineli olarak gerekli sağlık kontrolleri yapılmıştır ve herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Fakat sosyal medya üzerinden kişilerle alakalı birçok farklı resim ve video paylaşılarak insanları tedirgin edici yorumlar yapılmaktadır. Şahıslar otelimizden ve ilçemizden ayrılmışlardır, herhangi bir olumsuzluk söz konusu değildir" dedi.
Yapılan araştırmada Taylandlı turistlerin 1 Mart'ta Türkiye'ye giriş yaptıkları ve illeri dolaştıkları öğrenildi.
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