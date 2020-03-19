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Ekonomist Bartu Soral: 100 milyarlık destek paketi zayıf

Kalkınma Ekonomisti H. Bartu Soral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 100 milyarlık destek paketi için "Paket zayıf. Pazarlar daralıyor daralmaya devam edecek. Üreticiye ciddi bir destek yok" dedi.
 19 Mart 2020 18:12
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Ekonomist Bartu Soral: 100 milyarlık destek paketi zayıf

Kalkınma Ekonomisti, Eski Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Program Müdürü H. Bartu Soral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 100 milyarlık destek paketi için değerlendirmelerde bulundu.

İşte Bartu Soral'ın değerlendirmeleri:

- Paket zayıf. Pazarlar daralıyor daralmaya devam edecek. Üreticiye ciddi bir destek yok. Örn. yeni pazar bulmaya prim teşviki verilebilirdi; eleman çıkartma/maaş düşürme 6 ay yasak olabilirdi; hane halkına nakdi destek verilebilirdi; bazı yükler sanayiiden bankalara kaydırılabilirdi.

- AB ve ABD üretici güçlerini korumaya aldı. Çalışan sınıf için çeşitli önlemler getirdi. Hane halkına nakdi yardım yapıyor. Bizde çalışanların istihdam ve reel gelir korunması ilk hedef olmalıydı. Yük, üretim kesimine değil finansal kesime taşıttırılmalydı. Bunların hiç biri yok.

- Hele konut kredi limitinin %90'a çıkartılması ekonomi yönetiminin tüketici davranışlarını bilmekten hayli uzak olduğunu gösteriyor. Kim böyle bir derin belirsizlik ortamında borçlanıp konut alacak? Şaşırtıcı ve üzücü.
Memurlar.Net
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