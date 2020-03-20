Kamu kurumları, nöbetçi memur uygulamasına geçebilir!

COVID-19 Pandemisi nedeniyle, bir süredir gerek kamu idarelerinde gerekse sosyal hayatta bir dizi önlemler alınarak, salgının yurtiçinde yayılımını kesmeye yönelik mücadele bütün hızıyla devam etmektedir.

Bu kapsamda geçtiğimiz hafta kamu çalışanlarından bir kısmının idari izinli sayılmasına dair alınan Cumhurbaşkanlığı Kararında "...kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla ..." diyerek işlemlerin yürütülmesi istenmiş, ancak bunu yaparken kişilerin birbirleriyle daha az temas sağlanması da amaçlanmıştır.

Diğer taraftan; bakanlıklarımız başta olmak üzere neredeyse tüm kamu kurum ve kuruluşlarında dijital başvuru ve diğer elektronik yönetimler mevcut olup, ayrıca neredeyse tüm hizmetler e-devlet üzerinden sunulabilmektedir.

İlave olarak, vatandaşla doğrudan teması olmayan görevlerde hizmet eden kamu çalışanlarının evinde internet ortamı olması halinde tüm işlerini bu salgın sürecinde uzaktan yapmasına da engel bir durum bulunmamaktadır.

Bu doğrultuda, tüm kamu idareleri bünyesinde çalışan memurlar için nöbetçi/dönüşümlü personel yöntemi uygulanarak hassas olduğu ilan edilen üç haftalık süreçte sosyal temasın en az seviyeye indirilmesini sağlamak büyük önem arz etmektedir.

Böyle bir yöntem uygulayan kamu kurumları, dün Cumhurbaşkanının ifade ettiği "evden çıkmayın" uyarısına da uygun hareket etmiş olacaktır.