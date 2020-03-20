1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kamu kurumları, nöbetçi memur uygulamasına geçebilir!

Kamu kurumları herhangi bir talimat beklemeksizin iç süreç yöntemleriyle en az seviyede personel bulundurmak şartıyla hizmetlerini yürütmeye devam edebilir!
 20 Mart 2020 09:50
Yazdır
Kamu kurumları, nöbetçi memur uygulamasına geçebilir!

COVID-19 Pandemisi nedeniyle, bir süredir gerek kamu idarelerinde gerekse sosyal hayatta bir dizi önlemler alınarak, salgının yurtiçinde yayılımını kesmeye yönelik mücadele bütün hızıyla devam etmektedir.

Bu kapsamda geçtiğimiz hafta kamu çalışanlarından bir kısmının idari izinli sayılmasına dair alınan Cumhurbaşkanlığı Kararında "...kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla..." diyerek işlemlerin yürütülmesi istenmiş, ancak bunu yaparken kişilerin birbirleriyle daha az temas sağlanması da amaçlanmıştır.

Diğer taraftan; bakanlıklarımız başta olmak üzere neredeyse tüm kamu kurum ve kuruluşlarında dijital başvuru ve diğer elektronik yönetimler mevcut olup, ayrıca neredeyse tüm hizmetler e-devlet üzerinden sunulabilmektedir.

İlave olarak, vatandaşla doğrudan teması olmayan görevlerde hizmet eden kamu çalışanlarının evinde internet ortamı olması halinde tüm işlerini bu salgın sürecinde uzaktan yapmasına da engel bir durum bulunmamaktadır.

Bu doğrultuda, tüm kamu idareleri bünyesinde çalışan memurlar için nöbetçi/dönüşümlü personel yöntemi uygulanarak hassas olduğu ilan edilen üç haftalık süreçte sosyal temasın en az seviyeye indirilmesini sağlamak büyük önem arz etmektedir.

Böyle bir yöntem uygulayan kamu kurumları, dün Cumhurbaşkanının ifade ettiği "evden çıkmayın" uyarısına da uygun hareket etmiş olacaktır.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
18 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Memur maaşının haczinde nelere dikkat edilmelidir?
19 Mart 2020 09:02		 Xiaomi'nin en yeni cep telefonu modelleri
18 Mart 2020 15:02
İdareler, mülakata tabi personel alımlarını ertelemeli!
18 Mart 2020 11:12		 İdari izindeki kronik hastalıklardan ne anlaşılmalıdır?
17 Mart 2020 00:05
Kronik hastalığı olanların beyanları esas alınmalı!
16 Mart 2020 14:00		 Koronavirüs nedeniyle verilen izinler
16 Mart 2020 11:51
İdari izin kullanan memurlar il dışına çıkabilir mi?
16 Mart 2020 11:49		 İşte sosyal medyada yayılan süpermarketlerle ilgili resmi yazı, sahte!
16 Mart 2020 10:50
Personele verilen ilave görev için nasıl ücret ödenir?
16 Mart 2020 00:02		 12 günlük idari izinden işçiler ve sözleşmeli personel de yararlanabilecek mi?
14 Mart 2020 14:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:34 - Gelir olarak en alt kesime 2 milyar TL yardım yapılacak'11:33 - MSB: Sızma girişiminde bulunan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:31 - Uzmanından 'sebze ve meyveleri bol suda yıkayın' önerisi11:30 - Bakan Selçuk: Alt kesime 2 milyarlık yardım yapacağız11:23 - Meclis koronavirüsle etkin mücadele ediyor11:20 - Bir ilimizde sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz oldu11:19 - Vatandaşlara 'koronavirüs paniğiyle mağdur olmayın' çağrısı11:18 - Sağlık Bakanlığı kuraları internetten canlı yayınlanacak11:18 - 'Sağlık çalışanları riske en çok maruz kalan kesimi oluşturuyor'11:17 - Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alacağız
11:15 - Hakim pozitif çıktı, mahkeme karantinaya alındı11:12 - Aytaç Yalman'ın virüsten ölmeden önce bulunduğu ülke ortaya çıktı11:10 - Koronavirüs nedeniyle evde kalanlara 'dijital diyet' önerisi11:09 - Makarnalık buğday üretimi arttı, patates ve soğan stoku yeterli11:08 - İtirafçılar, FETÖ'nün çözülmesine katkı sunuyor11:08 - Koronavirüs endişesi tek kullanımlık plastiklere talebi artırdı11:08 - Koronavirüs ile birlikte Türkiye'de e-ticaret satışları arttı11:06 - MEB, lise öğrencileri için evden katılabilecekleri 3 yarışma düzenledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
AVM'ler önlem için kapılarını kapatıyor
Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alacağız
Virüs tedavisinde umut: 79 yaşındaki hasta o ilaçla tedavi edildi
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Cuma namazı açıklaması
Erdoğan konuştu, Bakan Koca gözyaşlarını tutamadı
Toplantı ve aktiviteler Nisan ayı sonuna kadar ertelendi
Muhterem Nur hayatını kaybetti
Kamu kurumları, nöbetçi memur uygulamasına geçebilir!
Kar yağışı virüsü temizler mi?
Test yapılan her 100 kişiden 8'i pozitif çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sokağa çıkma yasağı 1
tadı tuzu kalmamak 1
65 yaş üstü kişilere ücretsiz toplu taşımanın kaldırılması 1
fenerbahçe'nin ilgilendiği spor adamlarının belayı bulması 2
altında sert düşüş yaşanması 11
corona virüs vaka sayısı 3
18.03.2020 corona virüsü toplantısı 1
öfke 1
pandemi 1
dilara zalim 2
SON İLANLAR
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çorum Oğuzlar Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam