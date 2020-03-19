Yaşlılar uyarıları dikkate almadı, belediye bankları söktü
|19 Mart 2020 18:19
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Bayramyeri Meydanı'ndaki bankların, corona virüsü tedbirleri kapsamında yapılan uyarılara rağmen kullanıldığı görülünce belediye tarafından kaldırılmasına karar verildi. Özellikle yaşlıların kullandığı ve aralarına mesafe koymadan oturduğu 20 bank, Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yerinden sökülüp, geçici süreliğine kaldırıldı.
'BANKLARIN KALDIRILMASI İYİ OLDU'
Kentte yaşayan Mehmet Çıplakoğlu, "Corona virüsüne karşı dikkatli olmalıyız. Bu bankların kaldırılması iyi oldu. Buraya oturan kişiler aralarına yeterli mesafe koymuyordu. Artık daha dikkatli olmalıyız. Hepimiz potansiyel bir virüs taşıyıcısı olabiliriz. Çevremizdeki diğer insanlara bulaştırmak için devletimizin uyarılarını yerine getirmeliyiz" dedi.
< Kadriye Özarslan ise eşinin yüzde 70 bedensel engelli olduğunu, market alışverişi için dışarı çıktığını, yeteri kadar alışveriş yapıp, evden dışarı çıkmayacağını söyledi. Meydanda bulunan banklara özellikle yaşlıların oturduğunu belirten Özarslan, "Evimize kapanıp sağlığımız için çıkmayacağız. Hepimiz birbirimize saygılı olmalıyız. Salgın en çok yaşlıları tehdit ediyor. Onların dışarı çıkmaması gerekiyor. Bankların kaldırılması iyi oldu. Toplum sağlığı için faydalı oldu. Yaşlılar banklarda değil, evlerinde otursun" diye konuştu. /p>
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