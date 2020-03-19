Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Yangında merdivenden düşen itfaiye eri hayatını kaybetti
Bayrampaşa Ayrancılar Sanayi Sitesindeki bir işyerinin plastik ürünlerin olduğu deposunda çıkan yangını söndürme çalışmalarında merdivenden düşerek yaralanan itfaiye eri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
|19 Mart 2020 18:51
|Yazdır
Bayrampaşa Ayrancılar Sanayi Sitesindeki bir işyerinin plastik ürünlerin olduğu deposunda çıkan yangını söndürme çalışmalarında merdivenden düşerek yaralanan itfaiye eri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bayrampaşa Ayrancılar Sanayi Sitesinde bulunan 3 katlı bir binanın zeminindeki bir işyerine ait plastik ürünlerinin olduğu depoda saat 16.00 sıralarında yangın çıkmış ve söndürme çalışmaları sırasında Recep Tekin isimli bir itfaiye eri merdivenlerden düşerek yaralanmıştı. Arkadaşları tarafından binadan çıkarılan Recep Tekin, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. İtfaiye eri Recep Tekin, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Ücretsiz test vurgunu
20 Mart 2020 10:26
|Emekli polisten define avcılığı
20 Mart 2020 10:22
|Alkollü gelen kocasını iple boğarak öldürdü
20 Mart 2020 09:44
|İzmir'de tır işaret levhasına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
20 Mart 2020 09:32
|Kasaplar bile dezenfektan ürünleri satmaya başladı
19 Mart 2020 23:47
|'Dur' ihtarına uymayan kişiler polise ateş açtı: 1 yaralı
19 Mart 2020 20:34
|Pınar Fidan ifadesinin ardından serbest bırakıldı
19 Mart 2020 20:30
|Niğde'de tüfeği ateş alan asker yaralandı
19 Mart 2020 20:10
|Skandal sözleri tepki çekmişti! Emniyete getirildi
19 Mart 2020 19:41
|Provokatif paylaşım yapan 64 şüpheli gözaltına alındı
19 Mart 2020 19:36