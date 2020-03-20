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Belediye başkanı, dezenfekte işlemlerine bizzat katıldı

Balıkesir Bigadiç Belediye başkanı İsmail Avcı, koronavirüse karşı dezenfekte çalışmalarına bizzat katılıyor.
 20 Mart 2020 00:04
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Belediye başkanı, dezenfekte işlemlerine bizzat katıldı

Balıkesir Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcı diğer tüm belediye başkanlarına örnek olarak bir uygulamada bulundu.

66 yaşında olan başkan Avcı, traktör koltuğun oturarak, ilçedeki dezenfekte işlemlerine bizzat katıldı.
Memurlar.Net
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