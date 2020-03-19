TBMM Başkanı Şentop, Sağlık Bakanı Koca'yı kabul etti
|19 Mart 2020 19:03
|Yazdır
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı makamında kabul etti.
Sağlık Bakanı Koca'nın, TBMM Genel Kurulundaki bilgilendirmesinin ardından gerçekleşen kabulde, koronavirüs ile ilgili çalışmaların konuşulduğu belirtildi.
Ziyarette, Bakan Yardımcıları Emine Alp Meşe ve Halil Eldemir de yer aldı.
Kabule ilişkin paylaşılan fotoğraflarda, oturma düzenindeki "sosyal mesafenin" korunması dikkati çekti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Selçuk: Alt kesime 2 milyarlık yardım yapacağız
20 Mart 2020 11:30
|'Tedbire tevessül için bu cuma fiilen camilere gidemiyoruz'
20 Mart 2020 10:44
|Erdoğan'ın AVM'lerin kapatılmasına dair görüşü
20 Mart 2020 10:41
|Bosna Hersek, Türkiye'den yardım istedi
20 Mart 2020 09:57
|Erdoğan konuştu, Bakan Koca gözyaşlarını tutamadı
20 Mart 2020 08:24
|'Herkes kendi OHAL'ini ilan etsin'
20 Mart 2020 08:00
|Tutukluların da tutuksuz yargılamasının önü açılacak
20 Mart 2020 07:36
|Mahkumlara 'virüs' tahliyesi haftaya TBMM'de
20 Mart 2020 06:50
|TBMM'de kabul edilen iki kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
20 Mart 2020 04:52
|Kalın: Yeni vakalar bizi paniğe ve karamsarlığa sevketmemeli
20 Mart 2020 03:36