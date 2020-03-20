ÖSYM, ertelediği sınavlarda, isteyenlere ücret iadesi yapmalı
ÖSYM Başkanlığı dün yaptığı açıklamada, 9 sınavın tarihlerini ertelediğini açıkladı. Başvuru yapılan sınavlarda, sınav başvuru iptali ve ücret iadesi seçeneği olmalı
|20 Mart 2020 00:14
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ÖSYM Başkanlığı dün yaptığı açıklamada, 9 sınavın tarihlerini ertelediğini açıkladı.
Bu açıklamada, yeni sınav tarihleri de duyuruldu.
Ancak, daha önce sınav giriş yerlerini seçen adaylar, yeni sınav tarihi döneminde aynı yerde olmayabileceğini belirtmektedir.
ÖSYM Başkanlığı, koronavirüsten dolayı yaptığı bu uygulamada, isteyen adaylara, sınav başvurusu iptali ve ücret iadesi seçeneği sunmalıdır.
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