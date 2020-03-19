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Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı

 19 Mart 2020 19:15
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Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık personellerine teşekkür etti.

Erdoğan, paylaşımında, "Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakarlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Allah'ın yardımı, Milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan iletisine ayrıca Çankaya Köşkü'nde dün düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası yaptığı konuşmanın bir bölümünün yer aldığı videoyu da ekledi.
Anadolu Ajansı
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