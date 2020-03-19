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Basın İlan Kurumundan koronavirüs duyurusu

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran:- "Bu olağanüstü kriz sürecinde, ülkemizin sergilediği örnek mücadelede basınımızın da sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmesi hayati önem taşımaktadır"
 19 Mart 2020 19:19
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Basın İlan Kurumundan koronavirüs duyurusu

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, Türkiye'nin, Çin'den başlayarak bütün dünyaya yayılan ve hayatı durma noktasına getiren koronavirüs salgınıyla örnek bir mücadele sergilediğini belirterek, "Bu olağanüstü kriz sürecinde, ülkemizin sergilediği örnek mücadelede basınımızın da sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmesi hayati önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Duran, konuya ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın uyarıcı liderliği olmak üzere, Sağlık Bakanlığımızın yerinde ve zamanında müdahalesiyle devam eden koronavirüsle mücadele süreci, ilgili bakanlık ve kurumların üniversitelerde, ilk ve orta dereceli okullarda tatil kararı, umreden dönenlerin karantina altına alınması, spor müsabakalarının seyircisiz yapılması, Çin, Kore, İran ve Avrupa ülkelerinden yurda girişlerin durdurulması gibi seri uygulamalarla devam ediyor. Dünya liderlerinin, başbakan eşlerinin, bakanların ve yardımcılarının hastalığa yakalandığı, ABD dahil birçok ülkede kırmızı alarm durumuna geçildiği, sokağa çıkmanın yasaklandığı, Avrupa'da şehirlerin adeta hayalet şehirlere döndüğü, meydanların, caddelerin, dükkanların ıssızlığa büründüğü, binlerce insanın hayatını kaybettiği bu olağanüstü kriz sürecinde, ülkemizin sergilediği örnek mücadelede basınımızın da sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmesi hayati önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Benzeri görülmemiş küresel bir tehdit olarak dünyayı adeta felç eden bu virüs salgınıyla mücadelede Türkiye'nin başarısını sürdürmesinde halkın doğru bilgilendirilmesinin son derece önemli olduğunu aktaran Duran, kamuoyunu endişe, korku ve paniğe sevk edecek, halkın sağlık ve esenliğini tehlikeye düşürecek dedikodu ve yorumların yayılmasını önlemek hususunda basın mensuplarına büyük görev düştüğünü vurguladı.

Duran, şunları kaydetti:

"Halkımızı endişeye düşürecek, korku ve panik yaratarak kamu düzenini bozacak her kelime ve cümlenin, başlık ve haberin, yorum ve köşe yazısının hatta kullanılan görsellerin ne denli kötü sonuçlar doğuracağı hepimizin malumdur. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan, halkı yanlış yönlendirecek sorumsuz paylaşımların yol açacağı toplumsal zararların önüne geçilmesinde basınımızın güvenilir haber kaynağı olma özelliği daha da önem ve değer kazanmaktadır. Gazetelerimizin ve web sayfalarının haber ve yorumlarında, köşe yazılarında, Basın Ahlak Esasları çerçevesinde sorumlu yayıncılık sergilemeye devam edeceğinden kuşkumuz olmamakla birlikte, münferit herhangi bir sorumsuzluk, yanlış yönlendirme, virüsle mücadelede görevli kurum ve kişilerin çalışmalarını zaafa uğratacak, kamu düzenini tehlikeye atacak haber ve yorumların yayımlanması durumunda re'sen işlem başlatacağımızı hatırlatırız."

Anadolu Ajansı
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