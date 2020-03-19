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Sosyal medya ele verdi, 9 bin 563 lira ceza yedi

Tokat'ın Turhal ilçesinde sokak köpeği dövüştürdüğü tespit edilen kişiye 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre 9 bin 563 lira idari yaptırım uygulandı.
 19 Mart 2020 19:35
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Sosyal medya ele verdi, 9 bin 563 lira ceza yedi

Tokat'ın Turhal ilçesinde sokak köpeği dövüştürdüğü tespit edilen kişiye 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre 9 bin 563 lira idari yaptırım uygulandı.

Tokat Doğa ve Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada pitbull cinsi köpekle sokak köpeklerini dövüştürülmesinin yayınlanması üzerine harekete geçti. Turhal ilçesinde Y. Ç. isimli şahsın pitbull cinsi köpeğini dövüştürüldüğünü tespit eden ekipler harekete geçti. DKMP Şube Müdürlüğü ile Jandarma ekipleri dövüştürülen köpeği tespit ederek belediye hayvan barınağına teslim etti. Köpeğin sahibine 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre 9 bin 563 lira idari yaptırım uyguladı.

Tokat Doğa ve Koruma Milli Parklar Müdürlüğünden yapılan açıklamada; 5199 Sayılı Kanuna göre tehlikeli köpek ırklarından olan pitbull terrier, japanese tosa, fila brasileiro, dogo argentino ırkı köpekler ve bunların melezlerini vatandaşların sahiplenmemeleri, bu tür köpeklere sahip olanların belediye ekiplerine teslim etmeleri gerektiği bilgisine yer verildi.
İhlas Haber Ajansı
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