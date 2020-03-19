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Skandal sözleri tepki çekmişti! Emniyete getirildi
"Tuz-Biber" adlı stand-up gösterisinde Alevi vatandaşlar hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma açılan Pınar F., ifade vermek için emniyete geldi.
|19 Mart 2020 19:41
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Tuz-Biber" adlı stand-up gösterisinde Alevi vatandaşlar hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma açılan Pınar F., ifade vermek için emniyete geldi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Pınar F.'nin evine gitti.
Adresinde bulunamayan komedyen Pınar F., ifade vermek için avukatıyla birlikte Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne geldi. Pınar F.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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