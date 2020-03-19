Van'da terör propagandası yapan şüpheliye soruşturma
Van'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
|19 Mart 2020 19:51
|Yazdır
Van'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamdaki istihbarat çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan bir şüpheli tespit edildi.
Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Koronavirüs hakkında açıklama yapan doktora inceleme
19 Mart 2020 09:59
|Engelli çocuğun bacağını kırıp eve gönderen personele ceza
16 Mart 2020 23:32
|Feci olayla ilgili itfaiyeciler hakkında soruşturma başlatıldı
15 Mart 2020 18:00
|Öğrencisini tokatlayan kadın antrenör hakkında inceleme
07 Mart 2020 20:18
|KKTC'de okul tuvaletinde cinsel istismar iddiası
07 Mart 2020 18:58
|Hastalar birbirine saldırdı, 7 personel açığa alındı
06 Mart 2020 09:54
|Mardin Valiliği Hukuk Müşaviri, FETÖ'den açığa alındı
04 Mart 2020 20:27
|Şube müdürüne, Atatürk'e hakaretten ihraç kararı
03 Mart 2020 20:33
|ODTÜ eski rektörü Acar yargılanacak
28 Şubat 2020 18:26
|Kalp krizi geçiren hastaya tetkik yapılmadığı iddiası
26 Şubat 2020 23:08