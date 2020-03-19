İstanbul Havalimanı otoparkı ücretsiz olacak
|19 Mart 2020 20:22
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İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, ikinci bir duyuruya kadar havalimanı otoparkının ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, havalimanı otoparkına ilişkin yeni bir karar alarak yolcular ve çalışanlar için otoparkın ücretsiz olarak hizmet vermeye başladığını duyurdu. Karar bu akşam saat 19.00 itibariyle uygulanmaya başladı.
Konuya ilişkin İGA'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Her türlü temastan kaçınılması gereken bu günlerde, İstanbul Havalimanı otoparkı bu akşam 19.00 itibarıyla tüm misafirlerimiz ve çalışanlarımız için ücretsiz! Sağlıklı günlerde yeniden buluşmak dileğiyle" ifadelerine yer verildi.
Her türlü temastan kaçınılması gereken bu günlerde, #İstanbulHavalimanı otoparkı bu akşam 19:00 itibarıyla tüm misafirlerimiz ve çalışanlarımız için ücretsiz!İGA Istanbul Airport (@igairport) March 19, 2020
Sağlıklı günlerde yeniden buluşmak dileğiyle. pic.twitter.com/pcbh8wTBt0
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