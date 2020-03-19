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'Dur' ihtarına uymayan kişiler polise ateş açtı: 1 yaralı
Başakşehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişilerin açtığı ateşte, yoldan geçen bir vatandaş yaralandı.
|19 Mart 2020 20:34
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Başakşehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişilerin açtığı ateşte, yoldan geçen bir vatandaş yaralandı.
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde polis, uyuşturucu satıcısı olmalarından şüphelendiği hafif ticari araç içindeki üç kişiyi durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan şüpheliler, polise ateş açtı. Polisin de karşılık vermesi sonucu kısa süreli bir çatışma yaşandı. Bu sırada yoldan geçmekte olan bir kişi ayağından vuruldu.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Seken kurşunlardan bazıları, civardaki bir arabaya da isabet etti.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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