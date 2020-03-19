Elazığ'da 5,0 büyüklüğünde deprem
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|19 Mart 2020 21:00
|Yazdır
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.53'te Sivrice'de 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin, 21,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Belediye başkanı, dezenfekte işlemlerine bizzat katıldı
20 Mart 2020 00:04
|Hastaneden kaçmıştı! Korona değil şizofreni çıktı
19 Mart 2020 23:16
|Hastanenin maskelerini, gönüllü personel dikiyor
19 Mart 2020 18:59
|Evde kalma kuralına uymayan umreciler gözaltına alındı
19 Mart 2020 18:26
|Yaşlılar uyarıları dikkate almadı, belediye bankları söktü
19 Mart 2020 18:19
|Sivas'ta Taylandlı turist kafilesi şaşkınlığı
19 Mart 2020 18:04
|Belediyelerden yaşlı, engelli ve kronik hastalar için alışveriş hizmeti
19 Mart 2020 15:20
|İSPARK ve toplu ulaşım sağlık çalışanları için ücretsiz olacak
19 Mart 2020 15:03
|İstanbul'da AVM'ler kapanmaya başladı
19 Mart 2020 14:48
|Munzur Çayı'nda kaybolan uzman çavuş aranıyor
19 Mart 2020 14:11