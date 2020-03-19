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74 barodan Adalet Bakanlığı'na ortak başvuru

Antalya Baro Başkanı Polat Balkan, koronavirüs nedeniyle adliyelerdeki yoğunluğun azaltılması için duruşmaların ertelenmesi kararının, mahkemelerin inisiyatifine bırakılmasının ciddi karışıklıklara neden olduğunu belirtti. Balkan, bu süreçte adli ve idari yargıda sürelerin durdurulması için 74 baro başkanı tarafından Adalet Bakanlığı'na ortak başvuru yapıldığını açıkladı.
 19 Mart 2020 21:04
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74 barodan Adalet Bakanlığı'na ortak başvuru

Antalya Baro Başkanı Polat Balkan, adli ve idari yargıda sürelerin durdurulmasına ilişkin Adalet Bakanlığı'na yapılan başvuruya, 74 baro başkanının imza attığını söyledi. Balkan, alınan tedbirler kapsamında yeni çalışma koşulları oluştuğunu, bu temelde birçok özel kuruluş ve avukatın kamu sağlığı tedbirleri çerçevesinde evden çalışma sistemine geçtiğini söyledi.

Bu yeni çalışma sistemi nedeniyle yasal sürelere uyularak, cevap dilekçeleri verilmesi ve delillerin sunulabilmesinin güçleştiğini, hak kayıpları doğurma ihtimali taşıdığını kaydeden Balkan, ortak başvurudaki taleplerini şöyle açıkladı:

"Delillere erişimde yaşanan bu zorluk evvelce mahkemeler tarafından verilmiş kesin sürelere riayet edilememesi veya evinden faaliyetlerini sürdüren meslektaşlarımızın süre kaçırma endişesiyle ofislerine gitmeleri ve yine hastalık riski altındaki alanlarda bulunmaları sakıncasını da içermektedir. Bu kapsamda, biz aşağıda imzası bulunan barolar, gerektiğinde yasal düzenleme için uygun koşullar yaratılarak; öncelikle genel nitelikte bir düzenleme ile tüm ülkede mahkemelerin inisiyatifine bırakılmaksızın duruşmaların ertelenmesi konusunda ortak bir düzenleme yapılması, süre öngören tebliği içeren elektronik tebligatların durdurulması da dahil olmak üzere, 10/03/2020 tarihinden olağanüstü dönem sona erinceye kadar adli ve idari yargıda tüm sürelerin durdurulmuş sayılması, ilgili tüm sürelerin olağanüstü dönem sona erdikten sonra 7 gün uzatılması, bu hususta gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak acilen yürürlüğe konulması hususunu takdirlerinize sunarız."
DHA
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