Merkez Bankası'nın genel kurulu ileri tarihe ertelendi
Merkez Bankası'nın 20 Mart'ta yapılması öngörülen genel kurul toplantısı "ileri bir tarihe" ertelendi.
|19 Mart 2020 21:14
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Merkez Bankası'nın 20 Mart'ta yapılması öngörülen genel kurul toplantısı "ileri bir tarihe" ertelendi.
Merkez Bankası'ndan yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi:
"Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 20 Mart tarihinde yapılacağı duyurulan Bankamız 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir."
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