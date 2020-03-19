Tüm Türkiye, saat 21:00'de, sağlık çalışanlarını alkışladı
Tüm Türkiye, evlerinin balkonlarından, özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarını alkışladı.
|19 Mart 2020 21:14
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Tüm Türkiye, evlerinin balkonlarından, özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarını alkışladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"ALKIŞLAYALIM! NE KADAR ALKIŞLASAK AZDIR!
Bugün saat 14'te Meclis'teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili Sağlık Çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim.
Şimdi tam 21.00'da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum."
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