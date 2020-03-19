1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Trump, Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'i suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyaya yayılması konusunda Çin yönetimini suçlayarak, "En başta dünyayı bilgilendirselerdi bu salgın daha önce durdurulabilirdi." değerlendirmesini yaptı.
 19 Mart 2020 21:30
Yazdır
Trump, Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'i suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyaya yayılması konusunda Çin yönetimini suçlayarak, "En başta dünyayı bilgilendirselerdi bu salgın daha önce durdurulabilirdi." değerlendirmesini yaptı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü basın toplantısında yönetiminin salgına karşı aldığı yeni önlemleri anlattı.

Kendi yönetiminin gece-gündüz salgını önlemek için çalıştığını ifade eden Trump, ekonomik destek paketlerinden aşı geliştirme çalışmalarına kadar her alanda büyük bir efor sarf ettiklerini vurguladı.

Koronavirüs salgınının artık tüm dünyaya yayıldığını belirten Trump, aylar önce ilk kez Çin'de ortaya çıktığında Çin yönetiminin gerekli önlemleri almadığını savundu.

Trump, "Çin virüsü kaynağında durdurulabilirdi. Çin en başta dünyayı bilgilendirseydi bu salgın daha önce durdurulabilirdi." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, "Herkesten önce, Çin'den gelen kişilere yasak getirilmesi için çağrıda bulundum ama medya beni hemen ırkçı ilan etti. Halbuki o zaman bunu yapabilirdik." ifadesini kullandı.

- Ekonomik tedbirlere vurgu

Trump, aldıkları ekonomik tedbirlerle salgından sonra daha güçlü bir şekilde döneceklerini savunarak, "Bu süreçte çok şey öğrendik. Evet şu anda ekonomide zorlu bir süreç var ancak bu iş bitince ekonomide çok daha güçlü bir şekilde geri döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Kongresinden geçen ve kendisinin imzasıyla yasalaşan ekonomik tedbir paketinde ücretli hastalık izni, ücretli aile hastalık izni ve ücretsiz test kiti gibi herkesi ilgilendiren maddeler olduğunu anlatan Trump, herkese sabırlı olma çağrısında bulundu.

Trump, "FDA'ya günü geçmiş bürokratik engelleri bir kenara bırakarak en hızlı şekilde çalışın diye talimat verdim." diyerek Amerikan Gıda ve İlaç İdaresinin salgına karşı tüm seçenekleri en hızlı şekilde araştırmasını istediğini belirtti.

Trump, Japonya'nın ev sahipliğindeki 2020 Yaz Olimpiyatlarının geleceğiyle ilgili kararı Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin vereceğini dile getirdi.

- İlaç isimleri kafaları karıştırdı

Bu süreçte "Hidroksiklorokuin" ve "Remdesivir" adlı iki ilacın, hastalığın iyileştirilmesi konusunda işe yarayabileceğini ifade eden Trump, özellikle Hidroksiklorokuin'in zaten FDA onayından geçmiş ve piyasada bulunan bir ilaç olduğunu söyledi.

Bu açıklamasından birkaç dakika sonra Hidroksiklorokuin'in koronavirüse karşı kullanılıp kullanılamayacağı konusundaki çalışmaların henüz tamamlanmadığını vurgulayan Trump, ilacın işe yaramasını umduğunu kaydetti.

Daha sonra söz alan FDA Komiseri Stephen Hahn ise söz konusu ilaçların koronavirüse karşı etkisini kanıtlayacak düzeyde henüz bilimsel veriye sahip olmadıklarını ancak çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

- Aşı çalışması için 12 ay gerekebilir

Hahn ayrıca, "Şu anda Washington eyaletinde başlayan aşı çalışmasından umutluyuz ancak bunun halka ulaştırılabilir hale gelmesi için en az 12 aylık bir zaman gerekebilir." şeklinde konuştu.

ABD'de koronavirüse karşı ilk klinik aşı denemeleri Washington eyaletinde önceki gün başlamıştı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Aytaç Yalman'ın virüsten ölmeden önce bulunduğu ülke ortaya çıktı
20 Mart 2020 11:12		 Dünya genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı
20 Mart 2020 10:05
Virüs tedavisinde umut: 79 yaşındaki hasta o ilaçla tedavi edildi
20 Mart 2020 09:41		 AB ülkeleri kendi canının derdine düştü
20 Mart 2020 06:40
Sıtma ilacı Covid-19 tedavisinde işe yarıyor mu?
19 Mart 2020 23:43		 Elon Musk'tan suni solunum cihazı üretme teklifi
19 Mart 2020 23:11
ABD, global seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı
19 Mart 2020 22:56		 Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle eğitime 4 ay ara verildi
19 Mart 2020 22:10
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 372'ye yükseldi
19 Mart 2020 21:39		 Hollanda Sağlık Bakanı istifa etti
19 Mart 2020 20:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:43 - Doğu Anadolu'daki 3 ilde karla karışık yağmur bekleniyor11:41 - BEDAŞ planlı elektrik kesintilerini erteledi11:41 - Kısa çalışma ödeneği nedir?11:38 - Bu binada Koronavirüse geçit yok11:34 - Gelir olarak en alt kesime 2 milyar TL yardım yapılacak11:33 - MSB: Sızma girişiminde bulunan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:31 - Bir ilimizde daha koronavirüs nedeniyle sokaklardaki banklar kaldırıldı11:31 - Uzmanından 'sebze ve meyveleri bol suda yıkayın' önerisi11:30 - Bakan Selçuk: Yaşlılara maske ve Kolonya dağıtımına başlıyoruz11:23 - Meclis koronavirüsle etkin mücadele ediyor
11:20 - Bir ilimizde sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz oldu11:19 - Vatandaşlara 'koronavirüs paniğiyle mağdur olmayın' çağrısı11:18 - Sağlık Bakanlığı kuraları internetten canlı yayınlanacak11:18 - 'Sağlık çalışanları riske en çok maruz kalan kesimi oluşturuyor'11:17 - Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alacağız11:15 - Hakim pozitif çıktı, mahkeme karantinaya alındı11:12 - Aytaç Yalman'ın virüsten ölmeden önce bulunduğu ülke ortaya çıktı11:10 - Koronavirüs nedeniyle evde kalanlara 'dijital diyet' önerisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alacağız
AVM'ler önlem için kapılarını kapatıyor
Virüs tedavisinde umut: 79 yaşındaki hasta o ilaçla tedavi edildi
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Cuma namazı açıklaması
Erdoğan konuştu, Bakan Koca gözyaşlarını tutamadı
Toplantı ve aktiviteler Nisan ayı sonuna kadar ertelendi
Muhterem Nur hayatını kaybetti
Kamu kurumları, nöbetçi memur uygulamasına geçebilir!
Kar yağışı virüsü temizler mi?
Test yapılan her 100 kişiden 8'i pozitif çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dezenfektan 4
mağazaların corona virüs sebebiyle dükkanlarını kapatması 2
tv bilgi yarışmaları 1
liglerin ertelenmesi 1
öfke 1
murat boz'un sokağa çıkın çağrısı 5
sokağa çıkma yasağı 1
messiah 1
temel reis 3
euro 2020'nin 2021'e ertelenmesi 3
SON İLANLAR
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çorum Oğuzlar Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam