1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

65 yaş üstündekilerin alışverişini belediye üstlendi

Belediye Başkanı Vidinlioğlu:"65 yaş üstü evde kalan insanlarımızın çok fazla kişiyle teması olmaması adına Hilal Masamızı aradıkları takdirde ihtiyaçlarını biz zabıtalarımız marifetiyle evlerine kadar götürüp teslim edeceğiz"
 19 Mart 2020 21:34
Yazdır
65 yaş üstündekilerin alışverişini belediye üstlendi

Kastamonu Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş üstündeki vatandaşların talep etmeleri durumunda alışverişlerini yapıp, evlerine teslim edecek.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında "Evde Kal" kampanyasına destek verdiklerini belirtti.

Tüm dünyanın ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğunu ifade eden Vidinlioğlu, "65 yaş üstü evde kalan insanlarımızın çok fazla kişiyle teması olmaması adına Hilal Masamızı aradıkları takdirde ihtiyaçlarını biz zabıtalarımız marifetiyle evlerine kadar götürüp teslim edeceğiz. 65 yaş üstü her gelen talebi değerlendireceğiz. Böylece dışarıya çıkma ihtimallerini en aza indirmeye çalışıyoruz." dedi.

İhtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşların da unutulmadığını vurgulayan Rahmi Galip Vidinlioğlu, "İhtiyaç sahiplerimiz yine Hilal Masamızı arayarak böyle bir talepte bulundukları takdirde Sosyal Market aracılığıyla ihtiyaçlarını ulaştıracağız." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
BEDAŞ planlı elektrik kesintilerini erteledi
20 Mart 2020 11:41		 Bir ilimizde daha koronavirüs nedeniyle sokaklardaki banklar kaldırıldı
20 Mart 2020 11:31
Meclis koronavirüsle etkin mücadele ediyor
20 Mart 2020 11:23		 Bir ilimizde sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz oldu
20 Mart 2020 11:20
Sağlık Bakanlığı kuraları internetten canlı yayınlanacak
20 Mart 2020 11:18		 Hakim pozitif çıktı, mahkeme karantinaya alındı
20 Mart 2020 11:15
Virüs testi yaptıranların sonuçları e-nabızda
20 Mart 2020 10:52		 Diyanet İşleri Başkanı'ndan Cuma namazı açıklaması
20 Mart 2020 10:50
Sağlık'ta ataması kura ile yapılanlara unvan değişikliği kurası
20 Mart 2020 10:05		 'Cezaevinde koronavirüslü doktorun çalıştığı' iddiasına yalanlama
20 Mart 2020 09:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:43 - Doğu Anadolu'daki 3 ilde karla karışık yağmur bekleniyor11:41 - BEDAŞ planlı elektrik kesintilerini erteledi11:41 - Kısa çalışma ödeneği nedir?11:38 - Bu binada Koronavirüse geçit yok11:34 - Gelir olarak en alt kesime 2 milyar TL yardım yapılacak11:33 - MSB: Sızma girişiminde bulunan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:31 - Uzmanından 'sebze ve meyveleri bol suda yıkayın' önerisi11:30 - Bakan Selçuk: Yaşlılara maske ve Kolonya dağıtımına başlıyoruz11:23 - Meclis koronavirüsle etkin mücadele ediyor11:20 - Bir ilimizde sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz oldu
11:19 - Vatandaşlara 'koronavirüs paniğiyle mağdur olmayın' çağrısı11:18 - Sağlık Bakanlığı kuraları internetten canlı yayınlanacak11:18 - 'Sağlık çalışanları riske en çok maruz kalan kesimi oluşturuyor'11:17 - Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alacağız11:15 - Hakim pozitif çıktı, mahkeme karantinaya alındı11:12 - Aytaç Yalman'ın virüsten ölmeden önce bulunduğu ülke ortaya çıktı11:10 - Koronavirüs nedeniyle evde kalanlara 'dijital diyet' önerisi11:09 - Makarnalık buğday üretimi arttı, patates ve soğan stoku yeterli
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alacağız
AVM'ler önlem için kapılarını kapatıyor
Virüs tedavisinde umut: 79 yaşındaki hasta o ilaçla tedavi edildi
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Cuma namazı açıklaması
Erdoğan konuştu, Bakan Koca gözyaşlarını tutamadı
Toplantı ve aktiviteler Nisan ayı sonuna kadar ertelendi
Muhterem Nur hayatını kaybetti
Kamu kurumları, nöbetçi memur uygulamasına geçebilir!
Kar yağışı virüsü temizler mi?
Test yapılan her 100 kişiden 8'i pozitif çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
euro 2020'nin 2021'e ertelenmesi 3
öfke 1
şu an çalan şarkı 2
altında sert düşüş yaşanması 11
temel reis 3
alevileri bir otele tıkıp yakabilirsin 4
messiah 1
iran'a yapılan corona virüs yardımı 1
18.03.2020 corona virüsü toplantısı 1
tadı tuzu kalmamak 1
SON İLANLAR
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çorum Oğuzlar Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam