65 yaş üstündekilerin alışverişini belediye üstlendi
|19 Mart 2020 21:34
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Kastamonu Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş üstündeki vatandaşların talep etmeleri durumunda alışverişlerini yapıp, evlerine teslim edecek.
Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında "Evde Kal" kampanyasına destek verdiklerini belirtti.
Tüm dünyanın ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğunu ifade eden Vidinlioğlu, "65 yaş üstü evde kalan insanlarımızın çok fazla kişiyle teması olmaması adına Hilal Masamızı aradıkları takdirde ihtiyaçlarını biz zabıtalarımız marifetiyle evlerine kadar götürüp teslim edeceğiz. 65 yaş üstü her gelen talebi değerlendireceğiz. Böylece dışarıya çıkma ihtimallerini en aza indirmeye çalışıyoruz." dedi.
İhtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşların da unutulmadığını vurgulayan Rahmi Galip Vidinlioğlu, "İhtiyaç sahiplerimiz yine Hilal Masamızı arayarak böyle bir talepte bulundukları takdirde Sosyal Market aracılığıyla ihtiyaçlarını ulaştıracağız." diye konuştu.
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