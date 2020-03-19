1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle eğitime 4 ay ara verildi

Hükümet Sözcüsü Mezram, daha önce yapılan duyuruya göre 21 Mart'ta sona ermesi beklenen eğitim kurumlarındaki tatil süresinin 4 ay daha uzatıldığını belirtti
 19 Mart 2020 22:10
Yazdır
Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle eğitime 4 ay ara verildi

Kuveyt, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında eğitime verilen aranın 4 ay daha uzatılması kararı aldı.

Hükümet Sözcüsü Tarık el-Mezram, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlere ilişkin bilgi verdi.

Mezram, hükümetin, başta üniversiteler, askeri okullar ve Vakıflar Bakanlığına bağlı merkezler olmak üzere tüm eğitim kurumlarında daha önce yapılan duyuruya göre 21 Mart'ta sona ermesi beklenen tatil süresinin 4 ay daha uzatılması kararı aldığını söyledi.

Ülkedeki tüm eğitim kurumlarının virüs nedeniyle 15-21 Mart tarihlerinde tatil edildiğini hatırlatan Mezram, yeni karar uyarınca bu sürenin uzatıldığını ve ülke genelinde 3 Ağustos'a kadar eğitime ara verileceğini kaydetti.

Mezram, açıklanan tüm tedbirlere uyulmaması halinde bu kişilere doğrudan ceza uygulanacağını vurguladı.

Kuveyt, koronavirüsle mücadele kapsamında eğitime ara verilmesi, vize işlemlerinin durdurulması ve spor faaliyetlerinin askıya alınması gibi bir dizi kararlar almıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Aytaç Yalman'ın virüsten ölmeden önce bulunduğu ülke ortaya çıktı
20 Mart 2020 11:12		 Dünya genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı
20 Mart 2020 10:05
Virüs tedavisinde umut: 79 yaşındaki hasta o ilaçla tedavi edildi
20 Mart 2020 09:41		 AB ülkeleri kendi canının derdine düştü
20 Mart 2020 06:40
Sıtma ilacı Covid-19 tedavisinde işe yarıyor mu?
19 Mart 2020 23:43		 Elon Musk'tan suni solunum cihazı üretme teklifi
19 Mart 2020 23:11
ABD, global seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı
19 Mart 2020 22:56		 Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 372'ye yükseldi
19 Mart 2020 21:39
Trump, Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'i suçladı
19 Mart 2020 21:30		 Hollanda Sağlık Bakanı istifa etti
19 Mart 2020 20:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:43 - Doğu Anadolu'daki 3 ilde karla karışık yağmur bekleniyor11:41 - BEDAŞ planlı elektrik kesintilerini erteledi11:41 - Kısa çalışma ödeneği nedir?11:38 - Bu binada Koronavirüse geçit yok11:34 - Gelir olarak en alt kesime 2 milyar TL yardım yapılacak11:33 - MSB: Sızma girişiminde bulunan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:31 - Uzmanından 'sebze ve meyveleri bol suda yıkayın' önerisi11:30 - Bakan Selçuk: Yaşlılara maske ve Kolonya dağıtımına başlıyoruz11:23 - Meclis koronavirüsle etkin mücadele ediyor11:20 - Bir ilimizde sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz oldu
11:19 - Vatandaşlara 'koronavirüs paniğiyle mağdur olmayın' çağrısı11:18 - Sağlık Bakanlığı kuraları internetten canlı yayınlanacak11:18 - 'Sağlık çalışanları riske en çok maruz kalan kesimi oluşturuyor'11:17 - Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alacağız11:15 - Hakim pozitif çıktı, mahkeme karantinaya alındı11:12 - Aytaç Yalman'ın virüsten ölmeden önce bulunduğu ülke ortaya çıktı11:10 - Koronavirüs nedeniyle evde kalanlara 'dijital diyet' önerisi11:09 - Makarnalık buğday üretimi arttı, patates ve soğan stoku yeterli
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alacağız
AVM'ler önlem için kapılarını kapatıyor
Virüs tedavisinde umut: 79 yaşındaki hasta o ilaçla tedavi edildi
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Cuma namazı açıklaması
Erdoğan konuştu, Bakan Koca gözyaşlarını tutamadı
Toplantı ve aktiviteler Nisan ayı sonuna kadar ertelendi
Muhterem Nur hayatını kaybetti
Kamu kurumları, nöbetçi memur uygulamasına geçebilir!
Kar yağışı virüsü temizler mi?
Test yapılan her 100 kişiden 8'i pozitif çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bu konuda konuşmak istemiyorum 3
tv bilgi yarışmaları 1
euro 2020'nin 2021'e ertelenmesi 3
fenerbahçe'nin ilgilendiği spor adamlarının belayı bulması 2
dilara zalim 2
corona virüs vaka sayısı 3
pimapen 1
şu an çalan şarkı 2
mağazaların corona virüs sebebiyle dükkanlarını kapatması 2
18.03.2020 cumhurbaşkanı erdoğanın açıklamaları 1
SON İLANLAR
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çorum Oğuzlar Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam