MSB: Roketli saldırıda 2 silah arkadaşımız şehit oldu
|19 Mart 2020 22:24
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) roketli saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İGAB'da görevli unsurlara bölgedeki bazı radikal gruplar tarafından roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Roketli saldırı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınmış ve misliyle karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz."
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