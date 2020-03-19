Kar yağışı koronavirüsü öldürür mü?
CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında birçok ilde kar yağışının başlaması nedeniyle 'kar yağışı koronavirüsü öldürür mü?" sorusunu gündeme getirdi.
|19 Mart 2020 22:40
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CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında birçok ilde kar yağışının başlaması nedeniyle 'kar yağışı koronavirüsü öldürür mü?" sorusunu gündeme getirdi.
Halk arasında yaygın bir görüş olan "Kar mikropları öldürür" görüşü ekseninde yöneltilen soruya Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer yanıt verdi.
İşte Prof. Dr. Tezer'in bu soruya verdiği yanıt;
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