Şehit askerlerin ailelerine acı haber verildi

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal grupların roketli saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın (28) Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.

Şehidin ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi'ndeki babaevine gelen Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık ile Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Fevzi Günalmış, baba Muhyi ve anne Selamet Taş'a acı haberi verdi.

Şehidin anne ve babası, Kaymakam Demir ile askeri yetkililer ve mahalle sakinlerince teskin edilmeye çalışıldı.

Şehidin evi ve evin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehadet haberinin duyulmasının ardından Taş ailesinin yakınları ve mahalle sakinleri evin önünde toplandı.

3 kardeşi bulunan şehit Taş'ın bekar olduğu öğrenildi.

Şehidin naaşının Hocazade Camisi'nde yarın kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilmesi bekleniyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal grupların roketli saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in (25) Sivas'taki ailesine acı haber ulaştı.

Şehidin Alibaba Mahallesi'ndeki babaevine gelen Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, anne Fadime ve baba Hüseyin Nayir'e şehadet haberini verdi.

Şehidin evine, sokağına askerler ve Sivas Belediyesi görevlilerince Türk bayrağı asıldı.

Beş kardeşin en küçüğü şehit Ramazan Nayir'in bekar olduğu, iki kardeşinin ise trafik kazısında vefat ettiği öğrenildi.

Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü de şehidin evini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Vali Ayhan, yaptığı açıklamada, "Töreni yarın yapacağız. Tabiki şehidimize sahip çıkacağız, layık bir şekilde uğurlayacağız. Yaşanan malum süreçten dolayı da alınan tedbirlere riayet edeceğiz. Komşular ve herkes bu duruma uyarsa seviniriz." dedi.

Ayhan, şehit için törenin yarın Yukarı Tekke Garnizon Şehitliği'nde yapılacağını belirtti.