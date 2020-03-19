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ABD, global seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı

ABD Dışişleri Bakanlığı:- "Hala ticari uçuş imkanı bulunan ülkelerde olan ve ABD'de ikamet eden vatandaşlar, yurt dışında süresiz kalmaya hazırlanmıyorlarsa ABD'ye dönmek için ayarlamalarını acilen yapmalıdır"
 19 Mart 2020 22:56
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ABD, global seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı

ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkararak vatandaşlarına uluslararası seyahat yapmamaları, yurt dışındakilere de ülkeye dönmeleri çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle küresel seyahat uyarısının 4. seviyeye çıkarıldığı belirtilerek, Amerikalılara uluslararası seyahat yapmamaları tavsiye edildi.

Yurt dışında bulunan ABD vatandaşlarına da çağrı yapılan açıklamada, "Hala ticari uçuş imkanı bulunan ülkelerde olan ve ABD'de ikamet eden vatandaşlar, yurt dışında süresiz kalmaya hazırlanmıyorlarsa ABD'ye dönmek için ayarlamalarını acilen yapmalıdır." ifadesine yer verildi.

Bazı ülkelerin Kovid-19 nedeniyle seyahat kısıtlamaları, zorunlu karantina, sınırları kapatma, kendi vatandaşları haricindeki kişilerin girişine izin vermeme gibi önlemler aldığına işaret edilen açıklamada, "Yurt dışında yaşayan ABD vatandaşları uluslararası seyahatten kaçınmalıdır." ifadesi kullanıldı.
Anadolu Ajansı
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