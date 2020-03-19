ABD, global seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı
|19 Mart 2020 22:56
|Yazdır
ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkararak vatandaşlarına uluslararası seyahat yapmamaları, yurt dışındakilere de ülkeye dönmeleri çağrısında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle küresel seyahat uyarısının 4. seviyeye çıkarıldığı belirtilerek, Amerikalılara uluslararası seyahat yapmamaları tavsiye edildi.
Yurt dışında bulunan ABD vatandaşlarına da çağrı yapılan açıklamada, "Hala ticari uçuş imkanı bulunan ülkelerde olan ve ABD'de ikamet eden vatandaşlar, yurt dışında süresiz kalmaya hazırlanmıyorlarsa ABD'ye dönmek için ayarlamalarını acilen yapmalıdır." ifadesine yer verildi.
Bazı ülkelerin Kovid-19 nedeniyle seyahat kısıtlamaları, zorunlu karantina, sınırları kapatma, kendi vatandaşları haricindeki kişilerin girişine izin vermeme gibi önlemler aldığına işaret edilen açıklamada, "Yurt dışında yaşayan ABD vatandaşları uluslararası seyahatten kaçınmalıdır." ifadesi kullanıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Aytaç Yalman'ın virüsten ölmeden önce bulunduğu ülke ortaya çıktı
20 Mart 2020 11:12
|Dünya genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı
20 Mart 2020 10:05
|Virüs tedavisinde umut: 79 yaşındaki hasta o ilaçla tedavi edildi
20 Mart 2020 09:41
|AB ülkeleri kendi canının derdine düştü
20 Mart 2020 06:40
|Sıtma ilacı Covid-19 tedavisinde işe yarıyor mu?
19 Mart 2020 23:43
|Elon Musk'tan suni solunum cihazı üretme teklifi
19 Mart 2020 23:11
|Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle eğitime 4 ay ara verildi
19 Mart 2020 22:10
|Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 372'ye yükseldi
19 Mart 2020 21:39
|Trump, Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'i suçladı
19 Mart 2020 21:30
|Hollanda Sağlık Bakanı istifa etti
19 Mart 2020 20:14