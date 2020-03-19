Otoyollarda ücretleri ASELSAN topladı

ASELSAN, hayata geçirdiği akıllı ulaşım sistemleriyle hem hayatı kolaylaştırıyor hem de hizmetlerin daha iyi koşullarda sunulmasına katkıda bulunuyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, şirket, bilgi ve iletişim teknolojilerinde sahip olduğu farklı yeteneklerle geliştirdiği çözümleri ulaştırma sektörünün kullanımına sunuyor.

Ücret toplama sistemleri konusunda Türkiye'nin lider kuruluşları arasında yer alan ASELSAN, geçen yıl bu alanda yoğun bir faaliyet yürüttü.

İstanbulIzmir Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nda yeni kesimlerinin açılmasıyla sisteme yeni ücret toplama istasyonları ilave edildi.

Geçen yıl MenemenAliağaÇandarlı Otoyolu Ücret Toplama Sistemi tesis edilerek işletmeye açıldı ve AnkaraNiğde Otoyolu Ücret Toplama Sistemi'ne ilişkin sözleşme imzalanarak, yıl sonu itibarıyla kurulum çalışmalarına başlandı. AnkaraNiğde Otoyolu Ücret Toplama Sistemi'nin bu yıl tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen 2 bin 200 kilometrelik devlet otoyollarında ve yap-işlet-devret yöntemiyle özel işletmelerce işletilen otoyollarda ASELSAN'ın tesis ettiği ücret toplama sistemleriyle 2019'da yaklaşık 350 milyon araçtan ücret alındı.

ASELSAN, akıllı ulaşım sistemleri alanında 30 yıla yakın deneyimiyle otoyol ücret toplama sistemleri, otoyol trafik yönetim sistemleri, araç ve plaka tanıma sistemleri geliştiriyor.

Şirket, otoyol ücret toplama sistemleri alanında, nakit, mikrodalga etiket, RFID, akıllı kart teknolojilerini kullanan gişeli sistemler ve araçlardan yol üzerinde serbest trafik koşullarında seyahatleri esnasında ücret toplamaya yarayan serbest geçiş sistemleri üretiyor. Türkiye'de yaygın olarak kullanılan ASELSAN Otoyol Ücret Toplama Sistemleri yurt dışına da satılıyor.

Aranan ve şüpheli araçların takibi de yapılıyor

Şirket tarafından, Otoyol Trafik Yönetim Sistemleri alanında trafik, yol ve hava koşullarını en gelişmiş algılayıcılarla gerçek zamanlı izleyen, seyahat sürelerinin hassas olarak ölçülebildiği, elde edilen verilerle en etkin uyarlamalı trafik yönlendirmesi yapılabilen sistemler geliştirilerek kullanıma sunuldu.

Araç ve plaka tanıma sistemleri alanında Türkiye'nin en geniş kurulu sistem ağına sahip ASELSAN'ın, otoyolların tamamında ve ülkenin tüm bölgelerindeki devlet yollarında günde 2 milyondan fazla araç üzerinde işlem yapan sistemi bulunuyor. Araç ve plaka tanıma sistemleri, çok yüksek performansta araç plaka görme işlevinin yanı sıra araçların marka/model ve renk özelliklerini de tanıyor ve merkezi kayıt bilgileriyle gerçek zamanda karşılaştırarak aranan ve şüpheli araçların yurt sathında takibini yapabiliyor.