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Kargo ve yemek paketlerinde koronavirüs riski var mı?

Evde geçirilen sürenin arttığı bugünlerde tüketiciler internetten alışverişe yöneldi. Kapıya gelen kargoların ve hazır yemeklerin virüs taşıma ihtimaliyle alınabilecek önlemleri uzmanına sorduk.
 19 Mart 2020 23:06
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Kargo ve yemek paketlerinde koronavirüs riski var mı?

İlyas Umut Özacar

Koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı gerekmedikçe evden çıkmama ve kalabalık ortamlarda bulunmama konusunda toplumu uyarıyor.

Uyarıyı dikkate alan tüketicilerin bir kısmı internet alışverişini tercih ederek, ihtiyacı olan ürünü sipariş veriyor, kargo ile kapıdan teslim alıyor.

Peki eve gelen siparişlerde virüs riski ortadan kalkıyor mu?

Yoksa kargo paketiyle, sipariş edilen ürünün yanında virüsün de taşınması mümkün mü?

Bu soruları enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı.

En büyük risk: Öksürük ve hapşırık

Ceyhan'a göre virüs sanıldığı kadar kolay bulaşmıyor. Ancak ihtimali düşük de olsa kargo paketiyle virüsün evlerimize ulaşması mümkün. Ceyhan, bu ihtimali ve alınabilecek önlemleri şu sözlerle anlatıyor:

"Kargo paketinden virüsün bulaşması için öncelikli olarak taşıyan kişinin koronavirüs hastası olması, paketin üzerine öksürüp hapşırması, sizin de o noktalara elinizle dokunup ağzınıza ve burnunuza götürmeniz gerekiyor. Virüs ancak öyle bulaşır. Bu durum aynı şekilde markete gittiğinizde alışveriş yaptığımız paketler için de geçerli."

Bu ihtimalden yola çıkarak alınabilecek önlemleri de şu şekilde ifade ediyor Ceyhan:

"Eğer şüphe duyuyorsanız, aldığınız paketi mümkünse balkon gibi bir yere ya da çok sık kullanılmayan bir odaya koyup penceresini açın. Orada en az 8 saat bekletin, virüs zaten o sürede ölür, ondan sonra temas kurmanızda bir sakınca olmaz."

Dışarıdan yemek söylemek riskli mi?

Evlerde geçirilen uzun saatler içinde belki de en çok yiyecek siparişi veriliyor.

Bazı gıda firmaları tüketicilerin verdiği siparişlerde temassız teslimat seçeneği sunmaya başladı.Tercih edildiği takdirde kurye ile alıcı arasında hiçbir temas olmadan, ürün alıcının istediği noktaya bırakılıyor. Bu sayede sosyal mesafe, eve gelen siparişlerde de korunmuş oluyor.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da dışarıda hazırlanan yemekler konusunda şunları söylüyor:

"Virüs yemek yoluyla size geçmiyor, solunum yoluyla geçiyor. Paket hazırlayan kişiler de bu virüsü taşıyor olabilirler. O yüzden mümkün olduğu kadar temiz şartlarda hazırlayacaklar, ellerini yıkayacaklar. Hazırlayan kişinin sadece solunumuyla da bulaşmaz virüs pakete, ancak öksürüğü ya da hapşırığı varsa bulaşır. Ama öksürüğü, hapşırığı ya da ateşi olan kişilerin zaten evine gidip izole olması ya da doktora gitmesi gerekir."

"Virüsün yüzeyde yaşama süresi ortalama 6-8 saat"

Virüsün gerçek şartlarda ne kadar yaşadığı ve etki süresi merak edilen konulardan biri. Bununla ilgili yabancı bilim insanları tarafından yapılan araştırmalarda farklı yüzeylerde 3 güne kadar virüsün yaşayabildiği açıklanmıştı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a göre gerçekçi süre bu değil:

"Bazı deneyler var virüsün çeşitli yüzeylerde 3 güne kadar yaşadığını ortaya koyan. Fakat gerçek ortamda virüs, deneylerde yapıldığı kadar yoğun olmadığı için genellikle 6-8 saat kadar canlı kalıyor."
TRT
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