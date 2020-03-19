1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Elon Musk'tan suni solunum cihazı üretme teklifi

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için suni solunum cihazı üretmeyi teklif etti.
 19 Mart 2020 23:11
Yazdır
Elon Musk'tan suni solunum cihazı üretme teklifi

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için suni solunum cihazı üretmeyi teklif etti.

Musk, Twitter hesabından ''İhtiyaç varsa suni solunum cihazları üreteceğiz.'' açıklamasında bulundu.

İhtiyaç duyan hastaneler için suni solunum cihazları yapabileceklerini ancak bu üretimin hemen mümkün olmadığını belirten Musk, ''Tesla ileri HVAC sistemlerine sahip arabalar üretiyor. SpaceX yaşam destek sistemleri olan uzay aracı yapıyor. Suni solunum cihazları zor değil ancak hemen üretilemez." ifadesini kullandı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise Twitter'dan Musk'a cevap vererek New York'un suni solunum cihazlarına ihtiyaç duyduğunu ve teklifi kabul ettiğini belirtti.

De Blasio, ''New York City, satın alacak. Ülkemiz ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya ve acilen suni solunum cihazlarına ihtiyacımız var. Önümüzdeki birkaç haftaya binlerce cihaza ihtiyaç duyulacak. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ihtiyacı karşılamaya çalışıyoruz ancak senin yardımına da açığız.'' mesajı gönderdi.

Öte yandan ABD'de vaka sayısının en fazla olduğu New York'ta Vali Andrew Cuomo çalışanların yüzde 75'inin evden çalışması talimatını verdi.

New York'ta vaka sayısı 4 bini geçerken ülke genelinde ise 9 bin 415 kişi koronavirüsten etkilendi, 150 kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Aytaç Yalman'ın virüsten ölmeden önce bulunduğu ülke ortaya çıktı
20 Mart 2020 11:12		 Dünya genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı
20 Mart 2020 10:05
Virüs tedavisinde umut: 79 yaşındaki hasta o ilaçla tedavi edildi
20 Mart 2020 09:41		 AB ülkeleri kendi canının derdine düştü
20 Mart 2020 06:40
Sıtma ilacı Covid-19 tedavisinde işe yarıyor mu?
19 Mart 2020 23:43		 ABD, global seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı
19 Mart 2020 22:56
Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle eğitime 4 ay ara verildi
19 Mart 2020 22:10		 Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 372'ye yükseldi
19 Mart 2020 21:39
Trump, Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'i suçladı
19 Mart 2020 21:30		 Hollanda Sağlık Bakanı istifa etti
19 Mart 2020 20:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:45 - Kağıt paraları ATM içinde dezenfekte eden sistem geliştirildi11:43 - Doğu Anadolu'daki 3 ilde karla karışık yağmur bekleniyor11:41 - BEDAŞ planlı elektrik kesintilerini erteledi11:41 - Kısa çalışma ödeneği nedir?11:38 - Bu binada Koronavirüse geçit yok11:34 - Gelir olarak en alt kesime 2 milyar TL yardım yapılacak11:33 - MSB: Sızma girişiminde bulunan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:31 - Bir ilimizde daha koronavirüs nedeniyle sokaklardaki banklar kaldırıldı11:31 - Uzmanından 'sebze ve meyveleri bol suda yıkayın' önerisi11:30 - Bakan Selçuk: Yaşlılara maske ve Kolonya dağıtımına başlıyoruz
11:23 - Meclis koronavirüsle etkin mücadele ediyor11:20 - Bir ilimizde sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz oldu11:19 - Vatandaşlara 'koronavirüs paniğiyle mağdur olmayın' çağrısı11:18 - Sağlık Bakanlığı kuraları internetten canlı yayınlanacak11:18 - 'Sağlık çalışanları riske en çok maruz kalan kesimi oluşturuyor'11:17 - Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alacağız11:15 - Hakim pozitif çıktı, mahkeme karantinaya alındı11:12 - Aytaç Yalman'ın virüsten ölmeden önce bulunduğu ülke ortaya çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alacağız
AVM'ler önlem için kapılarını kapatıyor
Virüs tedavisinde umut: 79 yaşındaki hasta o ilaçla tedavi edildi
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Cuma namazı açıklaması
Erdoğan konuştu, Bakan Koca gözyaşlarını tutamadı
Toplantı ve aktiviteler Nisan ayı sonuna kadar ertelendi
Muhterem Nur hayatını kaybetti
Kamu kurumları, nöbetçi memur uygulamasına geçebilir!
Kar yağışı virüsü temizler mi?
Test yapılan her 100 kişiden 8'i pozitif çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
futbolcuların ligler ertelensin talepleri 9
bu konuda konuşmak istemiyorum 3
vaka sayısı binleri geçti 3
iran'a yapılan corona virüs yardımı 1
liglerin ertelenmesi 1
mağazaların corona virüs sebebiyle dükkanlarını kapatması 2
altında sert düşüş yaşanması 11
pimapen 1
murat boz'un sokağa çıkın çağrısı 5
messiah 1
SON İLANLAR
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çorum Oğuzlar Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam