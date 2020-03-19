1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hastaneden kaçmıştı! Korona değil şizofreni çıktı

Sivas'ta korona virüs şüphesi gözetim altında bulunduğu hastaneden kaçan kişinin tahlil sonuçları negatif çıkarken şizofreni hastası olduğu anlaşıldı.
 19 Mart 2020 23:16
Yazdır
Hastaneden kaçmıştı! Korona değil şizofreni çıktı

Sivas'ta korona virüs şüphesi gözetim altında bulunduğu hastaneden kaçan kişinin tahlil sonuçları negatif çıkarken şizofreni hastası olduğu anlaşıldı.

Sivas'ta geçtiğimiz gün gözetim altında bulunduğu hastaneden kaçarak polis tarafından yakalanarak yeniden gözetim altına alınan Korona virüs şüphelisinin şizofreni hastası olduğu ve yalan beyanda bulunduğu anlaşıldı.

Sivas Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çarşamba günü Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bir hastaya refakat eden isimli şahıs 'ben korona hastasıyım, Almanya'dan gelen akrabam ile temas kurdum, ateşim var' demesi üzerine aynı hastanede gözetim altına alınmış, hastadan alınan numuneler ilgili laboratuvara gönderilmiştir. Hasta gözetim altındayken Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden kaçmıştır. Emniyet güçlerine haber verilmesinin ardından kısa süre sonra yakalanan şahıs Sivas Numune Hastanesine getirilmiştir. Sivas Numune Hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı tarafından değerlendirilen hastanın şüpheli vaka olmadığı tespit edilmiştir. Hastanın kayıtlarında psikiyatrik (Şizofreni) rahatsızlığı olduğu öğrenilmiştir. İlgili uzman tarafından evinde gözlenmesi önerilen hasta 112 ekiplerince alınarak evine bırakılmıştır. Hastadan alınan numuneler negatif çıkmıştır" denildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Belediye başkanı, dezenfekte işlemlerine bizzat katıldı
20 Mart 2020 00:04		 Elazığ'da 5,0 büyüklüğünde deprem
19 Mart 2020 21:00
Hastanenin maskelerini, gönüllü personel dikiyor
19 Mart 2020 18:59		 Evde kalma kuralına uymayan umreciler gözaltına alındı
19 Mart 2020 18:26
Yaşlılar uyarıları dikkate almadı, belediye bankları söktü
19 Mart 2020 18:19		 Sivas'ta Taylandlı turist kafilesi şaşkınlığı
19 Mart 2020 18:04
Belediyelerden yaşlı, engelli ve kronik hastalar için alışveriş hizmeti
19 Mart 2020 15:20		 İSPARK ve toplu ulaşım sağlık çalışanları için ücretsiz olacak
19 Mart 2020 15:03
İstanbul'da AVM'ler kapanmaya başladı
19 Mart 2020 14:48		 Munzur Çayı'nda kaybolan uzman çavuş aranıyor
19 Mart 2020 14:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:45 - Kağıt paraları ATM içinde dezenfekte eden sistem geliştirildi11:43 - Doğu Anadolu'daki 3 ilde karla karışık yağmur bekleniyor11:41 - BEDAŞ planlı elektrik kesintilerini erteledi11:41 - Kısa çalışma ödeneği nedir?11:38 - Bu binada Koronavirüse geçit yok11:34 - Gelir olarak en alt kesime 2 milyar TL yardım yapılacak11:33 - MSB: Sızma girişiminde bulunan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:31 - Bir ilimizde daha koronavirüs nedeniyle sokaklardaki banklar kaldırıldı11:31 - Uzmanından 'sebze ve meyveleri bol suda yıkayın' önerisi11:30 - Bakan Selçuk: Yaşlılara maske ve Kolonya dağıtımına başlıyoruz
11:23 - Meclis koronavirüsle etkin mücadele ediyor11:20 - Bir ilimizde sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz oldu11:19 - Vatandaşlara 'koronavirüs paniğiyle mağdur olmayın' çağrısı11:18 - Sağlık Bakanlığı kuraları internetten canlı yayınlanacak11:18 - 'Sağlık çalışanları riske en çok maruz kalan kesimi oluşturuyor'11:17 - Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alacağız11:15 - Hakim pozitif çıktı, mahkeme karantinaya alındı11:12 - Aytaç Yalman'ın virüsten ölmeden önce bulunduğu ülke ortaya çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alacağız
AVM'ler önlem için kapılarını kapatıyor
Virüs tedavisinde umut: 79 yaşındaki hasta o ilaçla tedavi edildi
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Cuma namazı açıklaması
Erdoğan konuştu, Bakan Koca gözyaşlarını tutamadı
Toplantı ve aktiviteler Nisan ayı sonuna kadar ertelendi
Muhterem Nur hayatını kaybetti
Kamu kurumları, nöbetçi memur uygulamasına geçebilir!
Kar yağışı virüsü temizler mi?
Test yapılan her 100 kişiden 8'i pozitif çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
temel reis 3
murat boz'un sokağa çıkın çağrısı 5
65 yaş üstü kişilere ücretsiz toplu taşımanın kaldırılması 1
corona virüs vaka sayısı 3
tadı tuzu kalmamak 1
pandemi 1
vaka sayısı binleri geçti 3
iran'a yapılan corona virüs yardımı 1
tv bilgi yarışmaları 1
dilara zalim 2
SON İLANLAR
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çorum Oğuzlar Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam