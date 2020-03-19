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Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden görüntülü koronavirüs uyarısı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele çalışmaları konusunda videoyla uyardı.
 19 Mart 2020 23:37
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Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden görüntülü koronavirüs uyarısı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele çalışmaları konusunda videoyla uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce kentle özdeşleşen Akyazı, Ayasofya Müzesi, Boztepe ve Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde çekilerek hazırlanan videoda, "Huzur ve güvenliğiniz için bizler görevdeyiz. Koronavirüsle mücadele kapsamında yetkililerimizin açıkladığı tedbirlere uyalım. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Yetkili mercilerimizin açıklamaları haricindeki paylaşımlara itibar etmeyelim. Emniyettesiniz." mesajına yer verildi.

Konuyla ilgili konuşan Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaşımız tehdit ortadan kalkana kadar evinden çıkmamalıdır.' talimatları gereği vatandaşlarımızın yapabileceği her şeyi evlerinden yapmaları, dış dünya ile fiziki irtibatlarını asgariye indirmeleri konusunda Trabzon Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetimizdir. Emniyettesiniz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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