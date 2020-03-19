Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden görüntülü koronavirüs uyarısı
|19 Mart 2020 23:37
|Yazdır
Trabzon Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele çalışmaları konusunda videoyla uyardı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nce kentle özdeşleşen Akyazı, Ayasofya Müzesi, Boztepe ve Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde çekilerek hazırlanan videoda, "Huzur ve güvenliğiniz için bizler görevdeyiz. Koronavirüsle mücadele kapsamında yetkililerimizin açıkladığı tedbirlere uyalım. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Yetkili mercilerimizin açıklamaları haricindeki paylaşımlara itibar etmeyelim. Emniyettesiniz." mesajına yer verildi.
Konuyla ilgili konuşan Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaşımız tehdit ortadan kalkana kadar evinden çıkmamalıdır.' talimatları gereği vatandaşlarımızın yapabileceği her şeyi evlerinden yapmaları, dış dünya ile fiziki irtibatlarını asgariye indirmeleri konusunda Trabzon Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetimizdir. Emniyettesiniz." ifadesini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kar yağışı koronavirüsü öldürür mü?
19 Mart 2020 22:40
|Bakanlık paylaştı, evde kalmanın önemine dikkat çekti
19 Mart 2020 21:44
|Başkan Yardımcısı şiveyle koronavirüs tedbirlerini anlattı
18 Mart 2020 23:28
|Rektör Çomaklı'nın paylaştığı video binlerce beğeni aldı
18 Mart 2020 19:42
|Ece Üner'den fırsatçılara ders gibi sözler
11 Mart 2020 23:01
|1 dakikada corona virüs hakkındaki efsaneler ve gerçekler
10 Mart 2020 22:24
|Erdoğan ile Stoltenberg, koronavirüs nedeniyle tokalaşmadı
09 Mart 2020 20:18
|MSB'den kadınlar günününe özel video
08 Mart 2020 16:26
|Günlerdir aranan 3 liseli kızın görüntüleri ortaya çıktı
24 Şubat 2020 19:28
|Polisten ilginç anons: Bir, iki, üç gülümseyin çekiyorum
23 Şubat 2020 22:37